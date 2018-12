Barbara D' Urso si ferisce al dito con un coltello in diretta | ' Portatemi il disinfettante'

Barbara D'Urso - incidente in diretta a Pomeriggio 5 e si taglia un dito (VIDEO) : incidente in diretta per Barbara D'Urso, durante la puntata di Sant'Ambrogio di Pomeriggio 5, il fortunato talk show del daytime di Canale 5 che continua ad ottenere risultati d'ascolti a dir poco eccezionali. Ieri la conduttrice, mentre tagliava in diretta un panettone, si è ferita un dito con un coltello in diretta, così come ha mostrato lei stessa alle telecamere che in quel momento la stavano riprendendo. incidente per Barbara D'Urso durante ...

Domenica In - Mara Venier e la mostruosa consacrazione : l'incontro storico - Barbara D'Urso nei guai : Mara Venier ha raccontato a Famiglia Cristiana di desiderare tanto intervistare il Papa. In un certo senso è stata accontentata. La padrona di casa di Domenica In sarà infatti madrina del Presepe di ...

Barbara D'Urso e il dietro le quinte di Pomeriggio 5 : 'Noi siamo da oro' : FUNWEEK.IT - Come sempre succede prima della diretta di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è solita intrattenersi con i suoi fan e lanciare un sondaggio sulle scarpe da scegliere per la...

Lorenzo Crespi a Vieni da Me : frecciatina velenosa a Barbara d’Urso? : Vieni da Me: Lorenzo Crespi lancia una frecciatina a Barbara d’Urso? E’ stato Lorenzo Crespi l’ospite dell’intervista della ‘cassettiera’ nella puntata di Vieni da Me di oggi, venerdì 7 dicembre 2018: nello spazio che apre la trasmissione pomeridiana di Caterina Balivo, in onda tutti i giorni, l’attore si è raccontato a 360 gradi facendo, nel corso dell’intervista, una strana affermazione che ...

Barbara D'Urso e il dietro le quinte di Pomeriggio 5 : «Noi siamo da oro» : Come sempre succede prima della diretta di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso è solita intrattenersi con i suoi fan e lanciare un sondaggio sulle scarpe da scegliere per la puntata: in genere lo fa con ...

Barbara d’Urso mostra cos’è successo nel suo camerino (VIDEO) : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso prima della diretta: “Vi mostro che succede in camerino Barbara d’Urso ha postato pochi minuti fa un video sul suo profilo Instagram in cui ha voluto mostrare ai suoi fan cosa è accaduto oggi poco prima dell’inizio di Pomeriggio Cinque. Una clip simpatica che la conduttrice napoletana ha postato per presentare prima di tutto il suo personale parrucchiere e per far vedere come fosse vestito. ...

Ilary Blasi - una pausa dalla tv per “fare spazio” a Barbara D’Urso? La sua agenzia smentisce. E lei torna sul “caso Corona” : “Nessun accordo - non mi presto a pagliacciate” : “Francesco all’inizio mi ha detto: ‘Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia’. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciato fare”, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Liberi Tutti, allegato del Corriere della sera. La carriera della conduttrice era iniziata molto presto: “In fondo ...

Grande Fratello Vip 2019 - nuova edizione senza Ilary Blasi? Ipotesi Barbara D'Urso : Il GF Vip è arrivato alla finale ma già si pensa alla nuova edizione. Nuovi rumors sul reality della porta rossa fanno capire che a guidare l'edizione 2019 non sarà più Ilary Blasi. Ecco perchè ...

Gf Vip 2019 - nuova edizione senza Ilary Blasi? Barbara D'Urso pronta a prendere il suo posto? : Il GF Vip è arrivato alla finale ma già si pensa alla nuova edizione. Nuovi rumors sul reality della porta rossa fanno capire che a guidare l'edizione 2019 non sarà più Ilary Blasi. Ecco perchè ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso incredula : Guenda Goria in onda coi fazzolettini nel reggiseno : Colpo di scena a Pomeriggio 5 , dove Barbara D'Urso aveva come ospiti la sexy maggiorata Fabiana Britto , la meteorina Manuela Ferrara, Guenda Goria e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi . ...