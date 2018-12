Balle Spaziali | Marco Travaglio smonta tre fake news | è vero che la Trattativa

Bernini : 'Presto questo Governo si renderà conto di aver raccontato solo Balle spaziali' : Ieri sera, la capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, ha preso parte all'evento organizzato a Roma dai vertici forzisti, prendendo la parola dopo gli interventi di Antonio Tajani e Lorenzo Cesa. La docente bolognese ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi maggiormente sui punti di criticità di questa manovra di bilancio. A questo proposito, ha detto: "Stiamo lavorando tutti i giorni contro una manovra che sta ammazzando ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : è vero che il caso di papà Di Maio è come quello di papà Boschi e di papà Renzi? : E’ vero che il caso di papà Di Maio è simile o identico ai casi di papà Boschi e di papà Renzi? E’ vero che Matteo Salvini denunciando Francesco Belsito nel processo per appropriazione indebita sui 49 milioni rubati della Lega ha fatto il suo dovere e ha garantito che il processo faccia il suo corso sia con Umberto Bossi sia con Belsito? E’ vero che la commissione ministeriale che deve decidere l’analisi costi-benefici ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che in Campania servono nuovi inceneritori? : E’ vero che a Bari una bambina figlia di genitori “no vax” ha contagiato come gli untori altri bambini e adulti della sua gravissima infezione? E’ vero che a Napoli e in Campania per superare emergenza improvvisamente manifestatasi sui rifiuti ci vogliono nuovi inceneritori che, come dice Matteo Salvini, non inquinano e producono invece ricchezza oltreché salute e ambiente? E’ vero che la riforma del governo sulle ...

La Lega punta al voto anticipato? Salvini ad Affari : "Balle spaziali!" : "Balle spaziali!". Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it l’idea che gli viene attribuita da molti commentatori di volere elezioni anticipate Segui su Affaritaliani.it

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “È vero che Di Battista ha detto che tutti i giornalisti sono puttane?” : E’ vero che dopo l’oceanica manifestazione di 40 forse 50mila persone a Torino, adesso bisogna fare il Tav Torino-Lione? E’ vero che nella sentenza del sindaco di Roma Virginia Raggi c’è scritto che sì, è stata assolta, però, comunque, resta una bugiarda? E’ vero che Alessandro Di Battista ha dichiarato che il mestiere dei giornalisti è un mestiere da puttane? Questa settimana Marco ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una fake news : “Tutto quello che bisogna sapere sulla riforma della prescrizione” : E’ vero, come ha scritto La Repubblica, bloccare la prescrizione è una misura che ci darà una giustizia ancora più lenta e senza garanzie e calpesta i fondamenti di uno Stato di diritto degno di chiamarsi tale, giustizialista, mediatica, peggioratrice dello stato delle cose, barbarie giuridica, roba da tribunale dell’inquisizione, o, come ha scritto La Stampa – dello stesso gruppo di Repubblica – roba da oranghi, da ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : “Consip - cosa ci hanno nascosto sull’archiviazione di papà Renzi” : E’ vero che bloccare il Tav Torino-Lione sarebbe un gravissimo danno per l’economia dell’Italia, del Nord-Ovest, del Piemonte o di Torino? E’ vero che alla Rai sta arrivando un’occupazione militare giallo-verde dei telegiornali che mai si era vista nella storia d’Italia dai tempi della Democrazia cristiana? E’ vero che nel caso Consip alla fine non è successo niente e il padre di Renzi diceva la verità ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta su Loft tre fake news : “Tutta la verità su Renzi e il Fatto” : E’ vero che il processo a Virginia Raggi sta andando malissimo per la sindaca di Roma perché tutti i testimoni stanno smentendo la sua linea difensiva e confermando quella della procura della Repubblica di Roma? E’ vero che il governo Conte sta attuando la promessa di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio di introdurre al più presto le manette per gli evasori? E’ vero che Il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio sono stati condannati ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news e svela cosa è davvero successo tra Lega e M5s sul condono fiscale : E’ vero che i Cinque stelle hanno firmato un mega condono e poi se ne sono accorti e se ne sono pentiti? E’ vero che tutta l’Europa è preoccupata perché l’Italia vara il reddito di cittadinanza? E’ vero che Angela Merkel ha incontrato Giuseppe Conte e ha promosso le sue riforme che l’hanno molto impressionata? Questa settimana Marco Travaglio in esclusiva su Loft smonta queste tre fake news per il 40esimo ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che Bankitalia è un’autorità di controllo indipendente? : E’ vero che in Italia ci vuole una legge sulla legittima difesa perché altrimenti coloro che giustamente sparano ai ladri che minacciano la loro vita finiscono per anni e anni sotto processo tra angherie e odissee infinite? E’ vero che in Italia la Banca d’Italia è il principale o comunque uno dei principali controllori indipendenti dell’attività del governo e quindi ha tutto il diritto di dire la governo quali leggi fare ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : cosa c’è dietro al reddito di cittadinanza e la vera storia di Lucano : È vero che il reddito di cittadinanza sarà una pacchia per tutti i fannulloni che se ne stanno tutto il giorno sdraiati sul divano o per tutti i furbacchioni che fanno il lavoro nero? È vero che Mimmo Lucano, sindaco di Riace, è vittima di un regime salviniano perché è stato arrestato oppure ancora è vero che Mimmo Lucano, siccome è stato arrestato, è un poco di buono e un disonesto? Questa settimana Marco Travaglio su Loft smonta ...