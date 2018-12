Badanti senza badanti | un esercito prossimo alla pensione ma senza la speranza di

lastampa

(Di sabato 8 dicembre 2018) Sono un, ma resteranno probabilmente. Sonoe colf, donne e uomini di età avanzata, che curano persone anziane o prestano servizio nelle case degli italiani. I più fortunati hanno un contratto e un minimo di contributi versati, ma la stragrande maggioranza lavora in nero in un numero che è difficile far emergere eppur...