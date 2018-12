Auto contro tir | schianto in autostrada a Vercelli

Schianto devastante : finisce con la moto contro un’Auto - morto un ragazzo di 23 anni : Tragedia stamani intorno alle 10 quando una moto si è scontrata frontalmente con un’auto nei pressi di Valeggio sul Mincio. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate. Più lievi le feriti riportate dagli occupanti del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 giunti un’ambulanza e l’elisoccorso di Verona emergenza. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica. L’impatto non ha lasciato ...

Scala - niente Prima del Cambiamento - piuttosto come cambia la Prima : Mattarella rockstar e nell’Autoscontro del foyer il trash è in via d’estinzione : “Con Napolitano, con Ciampi. Quelli sì che erano tempi”. Il presidente Mattarella ha appena attraversato il foyer come se fosse stato appoggiato su un tapis roulant da gate di un volo internazionale e la giornalista ciondola: “Lui no, non è sentito vicino dalla gente”. Magari, gli sarà forse venuta voglia di urlarle lui, il presidente, quando dopo due minuti la Scala non gli ha ancora permesso di sedersi. Ecco: grazie, ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'Auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'Auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Tassa sull'Auto già nel caos : prima lo stop - poi lo scontro : Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ha però ribadito che l'eco-Tassa 'sta nel contratto di governo', mentre il sottosegretario Carlo Sibilia ha ricordato che l'emendamento è stato ...

Milano - contromano in Autostrada su un furgone rubato : si schianta contro un altro mezzo e viene arrestato : Guidava un furgone rubato l'uomo che ha percorso contromano 15 chilometri di autostrada A1 fermandosi solo dopo un frontale contro un altro mezzo. Dietro di lui una pattuglia di carabinieri, che ...

Laterina Pergine Valdarno. Volantini contro il sindaco Simona Neri : ecco gli Autori : I Carabinieri hanno individuato e denunciato per diffamazione aggravata, i presunti autori di manifesti e Volantini anonimi con violenti attacchi,

Manovra - CGIA di Mestre contro nuove tasse su Auto benzina e diesel : Sempre in giornata è previsto un nuovo vertice tra il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'Economia Tria ed i due vice premier Di Maio e Salvini . Obiettivo: definire le correzioni da ...

BERNEZZO/ Scontro tra Auto nei pressi del bivio per Caraglio : i soccorsi : Intervento dei vigili del fuoco per un incidente stradale a BERNEZZO che ha coinvolto due auto sulla Sp 422 alle 17,37 nei pressi del bivio per Caraglio. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili ...

Salaria - Autocisterna esplosa sbalzata per decine di metri contro due Auto. Il video della Polizia : Prima un principio di incendio, poi l’esplosione dell’autocisterna durante le operazioni di carico e scarico di carburante nel distributore sulla Salaria nel reatino. Questa la dinamica ricostruita dai Carabinieri del nucleo investigativo di Rieti, che stanno al lavoro sul posto insieme ai vigili del fuoco. Dopo l’esplosione la cisterna è stata sbalzata a decine di metri di distanza, su una strada parallela alla Salaria, ...

Grande Fratello Vip - Fariba Tehrani furiosa contro gli Autori del reality : "Mi hanno strumentalizzata" : La madre di Giulia Salemi, ospite a Mattino 5, rivela cosa le avevano chiesto di fare gli autori del GF Vip.

Rieti - dramma in via Salaria : l’Autocisterna è esplosa - poi è sbalzata per decine di metri contro due Auto : 1/4 ...

Le tossine del centralismo : contro l'Autonomia dei Comuni : Il sistema dei Comuni è uscito debilitato da otto anni di ruvide cure contabili e fiscali, che sicuramente hanno contribuito a sanare i conti dello Stato, ma che hanno stravolto il tessuto delle autonomie locali. Sfiancato dall'insaziabile esigenza dello Stato centrale di rastrellare risorse per la finanza pubblica, dimagrito in risorse umane e finanziarie, oggi il sistema dei Comuni italiani rischia di non riuscire a godere appieno delle ...

Monrupino - furgone di passeur con 18 migranti contro alcune Auto : 16 feriti - uno grave : TRIESTE. Sfuggivano a un controllo della polizia e sono andati a sbattere contro una macchina con a bordo tre donne. Era un furgone bianco con targa italiana carico di una ventina di migranti ...