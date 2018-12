Auguri 15 anni | le migliori frasi originali | divertenti e dolci per nipote | figlia

Auguri all'attore Peppe Zarbo di Un Posto al Sole : compie 53 anni : Lunedì 3 dicembre è il compleanno dell'attore Peppe Zarbo che, dalla fine degli anni Novanta, all'interno di Un Posto Al Sole, veste i panni di Franco Boschi. L'amato protagonista spegne 53 candeline e da 22 anni è entrato nel cuore dei milioni di telespettatori italiani, che non si perdono una puntata della longeva soap, in onda dal 1996. Il personaggio di Franco Boschi ha incuriosito per il suo carattere sempre pronto ad aiutare il prossimo, a ...

Auguri a Vanessa Incontrada : oggi compie 40 anni : oggi sabato 24 novembre è un compleanno speciale per l'attrice Vanessa Incontrada che compie quarant'anni: un'età portata in splendida forma. Si tratta di un momento importante anche nella sua carriera lavorativa. La Incontrada viene dal successo ottenuto con la seconda stagione della fiction 'Non Dirlo Al Mio Capo' iniziata nel mese di settembre dove ha fatto coppia con il collega e attore Lino Guanciale vestendo i panni della praticante Lisa ...

Auguri alla Stazione spaziale internazionale - che compie 20 anni : (foto: Nasa/Roscosmos) 20 novembre 1998, esattamente 20 anni fa è stato lanciato nello Spazio il primo pezzo della Stazione spaziale internazionale (Iss) che oggi compie 20 anni. Zarya, il nome di questo modulo spedito dalla russa Roscosmos. La Iss è una grande astronave sospesa nello Spazio, in orbita intorno alla Terra, che serve come abitazione per gli astronauti e cosmonauti e come laboratorio cosmico unico nel suo genere. I primi uomini ...

Auguri Mickey Mouse : 90 brand per i 90 anni di Topolino : Auguri Topolino! I festeggiamenti non si arrestano: i 90 anni del personaggio più amato del mondo e simbolo della Disney hanno dato vita a tantissime collezioni speciali, in edizione limitata o meno, per la gioia di tutti i fan, grandi e piccini. Sono oltre 90 i brand che hanno deciso di ...

Amici compie 18 anni - gli Auguri dagli ex allievi storici (video) : Il talent show più longevo della televisione italiana diventa maggiorenne. Nato sotto il nome di Saranno Famosi nel 2001 e condotto da Daniele Bossari per pochi mesi prima di passare le redini alla padrona di casa Maria de Filippi, Amici ha appena avviato la sua diciottesima edizione (qui il liveblogging della prima puntata).Per una partenza ben augurante alcuni ex allievi passati per la scuola, tramite video selfie, hanno scelto una ...

'Amici' compie 18 anni - da Emma Marrone a Marco Carta gli Auguri di tutti i vincitori : 'Amici di Maria De Filippi' compie 18 anni e i vincitori si 'riuniscono', almeno virtualmente, per fare gli auguri al programma. Da Emma Marrone a Marco Carta ecco gli auguri di tutti i vincitori. ...

Carlo Verdone compie gli anni - gli Auguri di 'Jessica' Gerini al suo 'Ivano' Foto : Carlo Verdone compie gli anni e chi meglio della sua Jessica può aiutarlo a spegnere 68 candeline. Ecco le Foto che Claudia Gerini pubblica sul profilo Instagram per fare gli auguri all'amatissimo '...

Auguri 20 anni : frasi originali e divertenti di buon compleanno : “Vent’anni strano punto a mezza strada, il senso dei tuoi giorni si nasconde, oltre quella collina mai scalata, di là dal mare e dietro le sue onde, vent’anni rabbia sete e acqua salata”. Con queste poetiche parole si conclude la celebre canzone che il cantautore bolognese Claudio Lolli dedicò all’età insieme più entusiasmante e più confusa: il primo fra tanti traguardi, un bivio fra innumerevoli scelte, un’ora che quando ...

La Juventus festeggia 121 anni : tutti gli Auguri social - da Dybala a Buffon : La Juventus compie 121 anni e diversi giocatori hanno deciso di farle gli auguri... sui social: da Bernardeschi a Rugani, passando per Douglas Costa. Fino a Marchisio e Buffon, non più giocatori ...

Emilio Stainer compie 95 anni : gli Auguri di Alagna : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Emilio Stainer compie 95 anni: ...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - gli Auguri della figlia Aurora e della compagna Marica Pellegrinelli : Eros Ramazzotti compie 55 anni e riceve un pensiero speciale e molto social dalle due donne più importanti della sua vita: la figlia Aurora e l'attuale compagna, Marica...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - gli Auguri della figlia Aurora e della compagna Marica Pellegrinelli : Sei il 55enne più figo del mondo e non lo dico perché sono di parte'. Anche Marica Pellegrinelli , modella e attuale compagna di Eros Ramazzotti , ha deciso di affidare a Instagram un pensiero per i ...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - gli Auguri della figlia Aurora e della compagna Marica Pellegrinelli : Eros Ramazzotti compie 55 anni e riceve un pensiero speciale e molto social dalle due donne più importanti della sua vita: la figlia Aurora e l'attuale compagna, Marica...

Eros Ramazzotti compie 55 anni. Aurora Ramazzotti dedica dolcissimi Auguri per papà : Oggi, 28 ottobre, Eros Ramazzotti compie 55 anni. Tanti gli auguri dei fan, che hanno dedicato al cantante sinceri messaggi sui social. Ma l’augurio più speciale è quello che è arrivato all’artista dalla figlia Aurora.... L'articolo Eros Ramazzotti compie 55 anni. Aurora Ramazzotti dedica dolcissimi auguri per papà proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.