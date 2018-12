Atletica – Tutto pronto a Tilburg per gli Europei di corsa campestre | ben 33 italiani al

sportfair

(Di domenica 9 dicembre 2018) Grande attesa aper i Campionatidi: ben 33presenti in gara nell’edizione numero 25 dell’eventoper i Campionatidi. Nell’edizione numero 25 dell’evento, che si disputa per la seconda volta nella città olandese, domenica 9 dicembre saranno 33 gli azzurri al via. Teatro della rassegna continentale è il Safaripark Beekse Bergen su un percorso che si preannuncia impegnativo per la pioggia caduta nei giorni scorsi, prevista anche durante le gare, e il terreno fangoso. Suggestivo lo scenario, immerso nel verde, con ampi spazi per gli animali. Domani però i protagonisti saranno gli atleti, che si contenderanno i 13 titoli in palio nelle 7 competizioni in programma.La formazione azzurra presenta buone individualità nella prova senior maschile, che scatterà alle ore 14.10. In ...