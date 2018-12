Atletica | Maria Gonzalez positiva al trenbolone | doping per l’argento olimpico e bronzo

oasport

(Di sabato 8 dicembre 2018)GuadalupeRomero è risultataa un controllo antied è dunque stata sospesa in maniera provvisoria. Il provvedimento è datato 16 novembre ma è stato comunicato soltanto nella giornata di ieri dall’Athletics Integrity Unit della Federazione Internazionale diLeggera. La 29enne messicana, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 eai Mondiali di Londra 2017 nella 20 km, rischia una squalifica di quattro anni dopo la positività al, uno steroide anabolizzante, ma al momento non è ancora nota la competizione in cui la marciatrice non ha superato il controllo.Nelle occasioni in cui laè salita sul podio, ha sempre preceduto la nostra Antonella Palmisano che è stata quarta ai Giochi Olimpici e terza nella rassegna iridata: potrebbero arrivare delle “promozioni” per la pugliese? Staremo a vedere cosa succederà ...