Astronomia | un esopianeta insolito | Wasp-69b ha uno “strascico” di elio

(Di sabato 8 dicembre 2018) Si porta dietro una scia di particelle diche, a causa delle radiazioni ultraviolette della sua stella di riferimento, fuggono dal suo campo gravitazionale: la coda, simile ad una cometa, appartiene a-69b, ungassoso dalla stazza extra large. La scoperta di questa singolare caratteristica si deve ad un team internazionale di studiosi, coordinato dall’Istituto di Astrofisica delle Canarie (Iac), e i risultati dell’indagine sono stati appena pubblicati su Science (articolo: “Ground-based detection of an extended helium atmosphere in the Saturn-mass exoplanet-69b”). Per analizzare l’atmosfera del gigante gassoso – spiega Global Science – il gruppo di lavoro si è avvalso dello strumento Carmenes, installato sul telescopio dell’osservatorio spagnolo di Calar Alto. Si tratta di un dispositivo che consta di due spettrografi e che è stato sviluppato da un ...