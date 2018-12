Ascolti Tv venerdì 7 dicembre 2018 | Scotti fa il Milionario e la Scala fa scendere Raiuno

Ascolti tv venerdì 7 dicembre - ottimi risultati per Chi Vuol Essere Milionario? : Boom di Ascolti ieri per Gerry Scotti in onda in prima serata su Canale 5 Il primo venerdì di dicembre è stato all’insegna delle novità in tv. Gli Ascolti relativi alla prima serata del 7 dicembre premiano il primo canale della tv privata. Su Canale 5 il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario? ha infatti […] L'articolo Ascolti tv venerdì 7 dicembre, ottimi risultati per Chi Vuol Essere Milionario? proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 7 dicembre 2018. Chi Vuol Essere Milionario? sfiora i 4 mln (19.4%) - Beata Ignoranza al 9.9% : Gerry Scotti Su Rai1 Beata Ignoranza ha conquistato 2.182.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5 il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.984.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.008.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Il Settimo Figlio ha catturato l’attenzione di 850.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 L’Ottava Nota ha ...

Sul Nove un super venerdì sera : boom di Ascolti per Crozza e “Accordi e Disaccordi” con Andrea Scanzi e Luca Sommi : boom di ascolti per il Nove nella serata di venerdì, con la conferma di Fratelli di Crozza e per l’exploit di Accordi e Disaccordi, il programma in seconda serata condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata del 30 Novembre del programma prodotto da Loft ha visto come ospiti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e quello di Libero Pietro Senaldi. Per il programma prodotto da Loft è stato raggiunto uno share del 3,4%, ...

Ascolti tv venerdì 30 novembre - Prodigi batte l’ultima puntata di Scherzi a parte : Ottimi Ascolti ieri sera per lo show di Rai1 che vince la sfida del venerdì Vediamo i dati Auditel relativi ai programmi in onda ieri sera, venerdì 30 novembre. Su Rai1 l’appuntamento era con Prodigi – La musica è vita, l’evento dedicato al talento e alla solidarietà realizzato in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine […] L'articolo Ascolti tv venerdì 30 novembre, Prodigi batte l’ultima puntata di Scherzi a parte proviene ...

Ascolti TV | Venerdì 30 novembre 2018. Prodigi con il 16.1% fa meglio dell’ultima di Scherzi a Parte (15.2%) : Prodigi Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato 3.275.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.973.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.027.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 No Escape – Colpo di Stato ha catturato l’attenzione di 1.043.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Venerdì 23 novembre 2018. Tale e Quale Show chiude con il 23%. Cala ancora Scherzi a Parte (15.3%) : Tale e Quale Show 2018 - Il Torneo Su Rai1 la finale di Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.602.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.028.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 958.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 The accountant ha catturato l’attenzione di 1.151.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 ...

Ascolti tv venerdì 23 novembre - la finale di Tale e Quale Show batte Scherzi a Parte : Grandi Ascolti per la finale di Tale e Quale Show che ieri ha chiuso con il 23% di share Boom di Ascolti per Tale e Quale Show – Il Torneo. Ieri sera, venerdì 23 novembre, il programma in onda su Rai1 ha vinto la sfida agli Ascolti tv per la prima serata. Lo Show condotto […] L'articolo Ascolti tv venerdì 23 novembre, la finale di Tale e Quale Show batte Scherzi a Parte proviene da Gossip e Tv.

