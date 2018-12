Art&Science Across Italy | al via la seconda edizione

meteoweb.eu

(Di sabato 8 dicembre 2018) Trarre dalle idee della scienza lo spunto per un’opera d’arte: è questa la sfida cui sono chiamati gli studenti del progetto Art&Science, che ha aperto ieri all’Università La Sapienza di Roma con il primo seminario, rivolto agli studenti romani. Alla suail progetto Art&Science, organizzato dall’INFN e dal CERN per i licei italiani, coinvolge per il biennio 2018/2020 unidici città italiane (Milano, Torino, Roma, Genova, Potenza, Pisa, Firenze, Napoli, Matera, Venezia, Padova) per un totale di 93 scuole e 4000 studenti. L’obiettivo di promuovere la cultura scientifica tra i giovani, coniugando due mondi molto più vicini di quanto si immagini, e che si basano, entrambi, sulla creatività e sul desiderio di conoscenza.Il progetto è strutturato in forma di competizione a due livelli, locale e nazionale, è suddiviso in step ...