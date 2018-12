App per smartphone in grado di diagnosticare diagnostica l' anemia da una semplice foto

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca - 6 ragazzi morti al concerto del rApper Sfera Ebbasta - oltre cento feriti : Tragedia dell'Immacolata nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. panico scatenato con uno spray urticante, modalità che ricorda il drammatico fuggi fuggi avvenuto a Torino in piazza San Carlo

Sci alpino - la Fis dà il via libera per le gare in Alta Badia : sono così 12 gli Appuntamenti di CdM : Confermate anche le gare in Alta Badia, diventano dodici gli appuntamenti di Cdm fra uomini e donne in Italia Il sopralluogo dellsa Fis ha dato il via libera anche alla pista Gran Risa in Alta Badia e adesso diventano veramente invitanti i prossimi giorni della Coppa del mondo che approderà sia con gli uomini che con le donne sulle montagne italiane. Si partirà venerdì 14 dicembre sul Saslong con il supergigante maschile, seguito il giorno ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rApporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Quattordici minuti di Applausi per l'Attila alla Scala : Milano, 7 dic. - , AdnKronos, - Quattordici minuti di applausi alla Prima della Scala perl'Attila di Giuseppe Verdi. Grande successo, quindi, per l'opera diretta dal maestro Riccardo Chailly e per la ...

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : un’ovazione per Mattarella - 15 minuti di Applausi per l’opera di Verdi Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». Sala: «La sua presenza vuol dire un avvicinamento delle istituzioni e del nostro Paese a Milano». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

