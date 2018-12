Annullato l' arresto del bidello accusato di violenza sessuale

Annullato il concerto di Tekashi 6ix9ine a Padova dopo l’arresto : al via il rimborso dei biglietti : Il concerto di Tekashi 6ix9ine a Padova è Annullato. L'organizzazione ha così deciso di cancellare l'evento dopo i gravissimi problemi con la giustizia del rapper ora accusato di tentato omicidio. Il concerto avrebbe dovuto tenersi il 19 gennaio prossimo a Padova, ma SNACKulture.it e Zed Live hanno fatto sapere che non si terranno spettacoli dell'artista, avviando così il rimborso dei biglietti già acquistati in vista dell'evento. Tutti ...