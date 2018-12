Ancona | tragedia in discoteca | almeno 6 morti e centinaia di feriti Le immagini dei

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini non cancella la manifestazione di Roma : «Faremo un minuto di silenzio» : «Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i ...

Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta - 6 morti e tanti feriti prima del live di Ancona : Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta a Coriandolo (Ancona): prima del live del trapper spruzzato spray urticante nell’aria, sono 6 i morti schiacciati Una Tragedia che poteva e doveva essere evitata, quella accaduta ieri notte prima del live del trapper Sfera Ebbasta a Corinaldo, in provincia di Ancona. 6 persone, 5 minorenni ed una mamma, sono morti alla ”Lanterna Azzurra”, discoteca del paese dove si sarebbe dovuto ...

Ancona - le immagini dei soccorsi dopo la tragedia Corinaldo. 6 morti e decine di feriti nella calca del concerto : A Corinaldo, in provincia di Ancona, sei persone (cinque giovani e una quarantenne) sono morte e decine sono rimaste ferite dopo un fuggi fuggi in discoteca, dove era in corso il concerto del rapper Sfera Ebbasta. Nelle immagini l’intervento dei vigili del fuoco L'articolo Ancona, le immagini dei soccorsi dopo la tragedia Corinaldo. 6 morti e decine di feriti nella calca del concerto proviene da Il Fatto Quotidiano.