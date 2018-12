Ancona | tragedia in discoteca al concerto di Sfera Ebbasta | i soccorsi sul posto

Tragedia ad Ancona - Sfera Ebbasta su Instagram : “Sono addolorato. Cancello impegni promozionali dei prossimi giorni” : A dieci ore dalla Tragedia Sfera Ebbasta interviene sulla Tragedia del Lanterna azzurra di Corinaldo, dove durante un suo concerto sei persone sono rimaste uccise, schiacciate dalla calca dopo che all’interno della discoteca si era scatenato il panico. “Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo”, scrive su Instagram. “Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno ...

Il messaggio di Sfera Ebbasta per le vittime della tragedia di Ancona : "Profondamente addolorato" : "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo". Così in una storia su Instagram il rapper Sfera Ebbasta in merito alla tragedia costata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di Ancona. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e ...

Ancona - chi sono le vittime della tragedia in discoteca : Tre ragazze, due ragazzi e una mamma che aveva accompagnato la figlia. sono loro le sei vittime della tragedia della discoteca di Corinaldo , non lontano da Ancona, morte schiacciate dalla calca ...

Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta - 6 morti e tanti feriti prima del live di Ancona : Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta a Coriandolo (Ancona): prima del live del trapper spruzzato spray urticante nell’aria, sono 6 i morti schiacciati Una Tragedia che poteva e doveva essere evitata, quella accaduta ieri notte prima del live del trapper Sfera Ebbasta a Corinaldo, in provincia di Ancona. 6 persone, 5 minorenni ed una mamma, sono morti alla ”Lanterna Azzurra”, discoteca del paese dove si sarebbe dovuto ...

