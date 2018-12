Ancona - strage in discoteca per uno spray urticante : 5 morti tra i 14 e i 16 anni - anche una mamma : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo ( Ancona ), provocato, secondo alcune...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 morti : Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati dalla calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in provincia di Ancona. Oltre un centinaio i ...