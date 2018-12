Ancona | scoppia il panico al concerto di Sfera Ebbasta | morte schiacciate sei persone 7

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 dicembre 2018) Stavano aspettando che iniziasse ildiquando qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante che ha scatenato il. A quel punto si è scatenato il: tutti si sono precipitati in massa verso l’uscita di sicurezza. Ma una volta fuori, la balaustra di ferro ha ceduto: e lì i ragazzi sono caduti in massa (video). Seisono statee uccise dalla calca. Sono morti così cinque minorenni, tre ragazze e due ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, e la mamma di uno di loro di 39 anni nella notte tra venerdì e sabato nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. La procura indaga per omicidio colposo plurimo e il locale è sotto sequestro. Settesono ricoverate in rianimazione. Dai primi accertamenti è emerso che le uscite di sicurezza del locale si sono regolarmente aperte, ma si fa strada ...