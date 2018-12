Ancona | Salvini | Da genitore è mio dovere esserci

Strage di Ancona - Laura Boldrini : "Salvini? Un ministro serio si sarebbe precipitato là" : Matteo Salvini parla al popolo della Lega in una Piazza del Popolo gremita e Laura Boldrini lo attacca, su Twitter, per non essere andato subitamente ad Ancona , per mostrare la presenza dello Stato ...

Ancona - Salvini : Spray strumento difesa - anche mattarello pericoloso

Ancona - Salvini : Mix di incoscienza e stupidità

Ancona - Salvini : Non servono nuove leggi - serve rispettarle

Ancona - Salvini : Sala capienza 469 persone - venduti 1300 biglietti

Ancona - Salvini : Chiederemo conto a tutti - chi sbaglia paga

Concerto Sfera Ebbasta - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : “Ha altre priorità - vada ad Ancona” : Durissimo attacco dell'ex Presidente della Camera Laura Boldrini al ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i fatti di Corinaldo, dove 6 persone hanno perso la vita mentre erano a un Concerto di Sfera Ebbasta. Per Boldrini, Salvini avrebbe dovuto recarsi subito ad Ancona invece di tenere il comizio in Piazza del Popolo.Continua a leggere

Sfera Ebbasta - 6 morti a concerto Corinaldo/ Ancona - video : Salvini - 'più gente del consentito in discoteca'

Ancona - Salvini : Non può essere festa con ragazzi morti ad Ancona

Ancona - nel pomeriggio Salvini sul posto della tragedia

Lega - in piazza del Popolo un minuto di silenzio per i morti di Ancona. Salvini acclamato : “Non può essere una festa” : È cominciata con un minuto di silenzio alle 11 in ricordo dei sei ragazzi morti ad Ancona la manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma. “Non può essere una festa se nella notte sei persone, ragazzi, sono rimaste vittime di una tragedia”, ha detto il vicepremier Matteo Salvini salendo sul palco della manifestazione a Roma. Il segretario federale che indossa una felpa rossa della Polizia, è stato comunque acclamato ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini : «Non è stata una fatalità - c'era più gente del consentito». Il premier Conte va dai feriti : una Tragedia che lascia impietriti, non si può morire così»: queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul gravissimo incidente in una discoteca in provincia di Ancona. «È ...

Ancona - strage in discoteca - Salvini : le cause sono cattiveria - stupidità e avidità : Duro e netto il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini riguardo alla tragica morte di 6 persone all'interno di una discoteca di Corinaldo, nei pressi di Ancona, avvenuta la notte scorsa intorno all'una e quaranta. Si trovavano alla 'Lanterna azzurra' in attesa del concerto del cantante milanese Sfera Ebbasta. Nel momento della massima affluenza, in attesa dell'inizio della performance tanto attesa, più di mille giovani si trovavano ...

Morti Ancona - Salvini : fuori responsabili : 10.35 "Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei Morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati". Lo ha detto il ministro dell'Interno Salvini commentando la tragedia di Corinaldo (Ancona). "E un impegno:trovare i responsabili di queste sei vite spezzate,chi per cattiveria, stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia. Oggi alle 11 in ...