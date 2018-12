ilfattoquotidiano

: Ancona, panico e fuggi fuggi in discoteca, 6 ragazzi morti Un centinaio i feriti - Corriere : Ancona, panico e fuggi fuggi in discoteca, 6 ragazzi morti Un centinaio i feriti - Agenzia_Ansa : Panico in #discoteca vicino ad #Ancona, sei ragazzi morti - italianaradio1 : Ancona, panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta: 6 morti nella calca, oltre 100 feri… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Sei ragazzi sonotravolti dalla calcaungenerale in un locale in provincia di. La tragedia è avvenuta nellaLanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Nel locale era in corso undel trapper italianoper questo il locale era particolarmente affollato, in particolare da giovanissimi, anche se non si conosce ancora l’età delle vittime.Dalle prime informazioni sembra che a scatenare ile il successivosia stato l’utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante. Sarebbero almeno un centinaio – secondo fonti del 118 – di cui una decina gravi, i ragazzi rimasti feriti. Nella, secondo quanto riferito dai testimoni ai Vigili del fuoco, c’era un migliaio di persone. Sia le vittime, sia i feriti, sempre secondo quanto si apprende, avrebbero riportato lesioni e ...