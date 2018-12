Ancona, morti sono 5 minori e una madre

: Ancona, panico e fuggi fuggi in discoteca, 6 ragazzi morti Un centinaio i feriti - Corriere : Ancona, panico e fuggi fuggi in discoteca, 6 ragazzi morti Un centinaio i feriti - Agenzia_Ansa : Panico in #discoteca vicino ad #Ancona, sei ragazzi morti - repubblica : Ancona, panico e fuggi fuggi in discoteca, 6 ragazzi morti al concerto del rapper Sfera Ebbasta, oltre cento feriti… -

Le vittime della calca creatasi nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in provincia di5 minorenni, tre ragazze e due ragazzi, e unache aveva accompagnato sua figlia in discoteca. Lo riferisce il questore di,Capocasa. 35 i feriti, 12 dei quali in gravi condizioni. Alcuniin pericolo di vita."Abbiamo sentito un odore acre, siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l'abbiamo trovata sbarrata,i buttafuori ci dicevano di rientrare", ha raccontato un ragazzo di 16 anni.(Di sabato 8 dicembre 2018)