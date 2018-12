Ancona | le immagini dei soccorsi dopo la tragedia Corinaldo 6 morti e decine di feriti

ilfattoquotidiano

: RT @AssonauticaAN: Mercoledì 5-dic ore 18 presso Sala Ridotto del @TeatroMuse avrà luogo l'incontro pubblico «Ancona a Vele Spiegate», con… - GfIacobone : RT @AssonauticaAN: Mercoledì 5-dic ore 18 presso Sala Ridotto del @TeatroMuse avrà luogo l'incontro pubblico «Ancona a Vele Spiegate», con… - marchemovie : Debutto stellare per Corto Dorico tra 'realismo magico' e immagini | Cronache Ancona - AssonauticaAN : Mercoledì 5-dic ore 18 presso Sala Ridotto del @TeatroMuse avrà luogo l'incontro pubblico «Ancona a Vele Spiegate»,… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) A, in provincia di, sei persone (cinque giovani e una quarantenne) sono morte esono rimaste feriteun fuggi fuggi in discoteca, dove era in corso il concerto del rapper Sfera Ebbasta. Nellel’intervento dei vigili del fuocoL'articolo, ledeila. 6dinella calca del concerto proviene da Il Fatto Quotidiano.