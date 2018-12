Ancona | la Lanterna Azzurra chiusa a gennaio 2014 e riaperta nel 2015 con capienza ridotta

ilfattoquotidiano

: 'All'uscita mancavano parapetti, sono caduti uno sull'altro'. Il racconto di un ragazzo che ha assistito alla trage… - RaiNews : 'All'uscita mancavano parapetti, sono caduti uno sull'altro'. Il racconto di un ragazzo che ha assistito alla trage… - RaiNews : Ecco il momento del crollo della balaustra a #Corinaldo: i ragazzi escono in massa dalla discoteca Lanterna blu, ce… - RaiNews : #Corinaldo, 6 morti nella calca in discoteca. A Rainews24 il Questore di #Ancona Oreste Capocasa smentisce che la p… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) La discotecadi Corinaldo poteva contenere al massimo 870 persone. Per il concerto di Sfera Ebbasta erano stati venduti “circa 1.400 biglietti“, come dichiarato dal procuratore capo diMonica Garulli. Almeno 500 ragazzi oltre laconsentita dalla licenza rilasciata nell’autunno deldalla commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli. Prima di quella data, infatti, laera stataper quasi un anno. Era la fine di, un venerdì, quando i vigili del fuoco effettuarono un sopralluogo nel locale e decisero di chiuderlo, non concedendo l’agibilità per la mancata osservanza delle leggi antincendio. Nella fattispecie, secondo quanto ricostruito da ilfattoquotidiano.it, la contestazione dei pompieri riguardava alcuni impianti non a norma (anche di quello elettrico), come confermato dall’ex ...