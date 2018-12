Ancona | il marito della donna morta | «Quattro figli sono rimasti senza mamma»

vanityfair

(Di sabato 8 dicembre 2018) Dramma in discoteca adDramma in discoteca adDramma in discoteca adDramma in discoteca adDramma in discoteca adDramma in discoteca adDramma in discoteca adDramma in discoteca adDramma in discoteca adDramma in discoteca adSei personemorte e 120rimaste ferite di cui 7 in gravi condizioni, questo il bilancio parziale del dramma avvenuto nella discoteca «Lanterna azzurra» di Corinaldo durante il concerto di Sfera Ebbasta. A scatenare il panico sarebbe stato probabilmente (ma le indaginiancora in corso) l’utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante.La prima ricostruzione, ancora parziale, è arrivata dal questorecittà marchigiana. «L’uscita di sicurezza si è aperta, ma appena fuori due parapetti laterali in ferrovenuti meno e le personecadute una sull’altra» ha ...