Ancona | concerto Sfera Ebbasta | ecco chi sono le sei vittime schiacciate dalla calca

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 vittime e 8 feriti in condizioni disperate : Articolo aggiornato alle 11,56 dell'8 dicembre 2018 Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati nella calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' ...

Ancona - le immagini del concerto di Sfera Ebbasta prima della fuga di massa e del crollo : Nelle tante immagini pubblicate dai ragazzi su Instagram le immagini del concerto di Sfera Ebbasta alla Lanterna azzurra di Corinaldo, prima del fuggi fuggi generale che ha causato 6 morti L'articolo Ancona, le immagini del concerto di Sfera Ebbasta prima della fuga di massa e del crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. 120 feriti (FOTO E VIDEO) : schiacciati dalla calca dopo essersi precipitati verso le uscite di sicurezza. Perché i due parapetti in ferro all’esterno, arrugginiti, non hanno retto e sono crollati. E a quel punto alcuni giovani sono caduti e sono stati travolti da altre decine di persone. Sono Morti così, durante il concerto di Sfera Ebbasta, cinque minorenni, tre ragazze e due ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, e la mamma di una di loro di 39 anni ...

Ancona - panico al concerto di Sfera Ebbasta : il momento del crollo della balaustra sotto la pressione di ragazzi in fuga : Il video, girato da uno dei presenti al concerto di Sfera Ebbasta, mostra il momento in cui il ballatoio della discoteca cede sotto la pressione delle decine di ragazzi che cercano di scappare. L'articolo Ancona, panico al concerto di Sfera Ebbasta: il momento del crollo della balaustra sotto la pressione di ragazzi in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ancona - strage al concerto di SferaEbbasta - i ragazzi ballano poi il panico : il video dentro la discoteca : «Ore mezzanotte e 56. Lanterna Azzurra, Corinaldo. Un gran cretino lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500-2000 persone tra cui io con mia figlia...