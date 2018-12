Ancona - 6 morti in discoteca : spruzzato spray urticante - strage nel fuggi fuggi : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 morti : Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati dalla calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in provincia di Ancona. Oltre un centinaio i ...

Ancona - panico e ressa in discoteca a Corinaldo : sei ragazzi morti e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia nel locale «Lanterna azzurra» in provincia di Ancona, dove era in corso il concerto del rapper Sfera Ebbasta. «Abbiamo trovato l’uscita d’emergenza sbarrata», denuncia un sedicenne

Ancona - morti sono 5 minori e una madre : 6.05 Le vittime della calca creatasi nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, sono 5 minorenni, tre ragazze e due ragazzi, e una madre che aveva accompagnato sua figlia in discoteca. Lo riferisce il questore di Ancona,Capocasa. 35 i feriti, 12 dei quali in gravi condizioni. Alcuni sono in pericolo di vita."Abbiamo sentito un odore acre, siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l'abbiamo trovata ...

