Ancona | 6 morti e 100 feriti in discoteca nel fuggi fuggi «Spruzzato spray urticante»

Ancona - panico al concerto di Sfera Ebbasta : sei morti in discoteca nel fuggi fuggi : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune...

Ancona - morti sono 5 minori e una madre : 6.05 Le vittime della calca creatasi nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, sono 5 minorenni, tre ragazze e due ragazzi, e una madre che aveva accompagnato sua figlia in discoteca. Lo riferisce il questore di Ancona,Capocasa. 35 i feriti, 12 dei quali in gravi condizioni. Alcuni sono in pericolo di vita."Abbiamo sentito un odore acre, siamo corsi verso una delle uscite di emergenza ma l'abbiamo trovata ...

