Ancelotti: «Cresce il rammarico per Napoli-Chievo»

(Di sabato 8 dicembre 2018) La conferenza stampa «Abbiamo difeso molto bene, abbiamo messo molta più intensità nella fase difensiva che in quella offensiva. Tutti hanno lavorato bene, non abbiamo concesso opportunità né contropiede. Nella seconda parte è aumentata l’intensità nella fase d’attacco. Nel primo tempo, abbiamo gigioneggiato troppo».«Si va a Liverpool per cercare di giocare la nostra miglior partita possibile, e cercare di sfruttare le nostre qualità che non sono qualità difensive. È una squadra che cerca sempre di imporre il proprio gioco. Abbiamo la buona immagine che ci ha dato la partita d’andata, anche se il Liverpool ha cambiato un p’o la strategia. Andremo lì senza fare troppi calcoli.Ghoulam potrà dare moltissimo. Questa quadra può raggiungere livelli ancora più alti, soprattutto sfruttando energie di giocatori che fin qui non ci sono stati. Parlo di Ghoulam, Meret, ...