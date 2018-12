Ambiente | Scoccimarro | “Verso laboratorio unico per Arpa”

meteoweb.eu

(Di sabato 8 dicembre 2018)e nuova sede a Palmanova: potrebbero essere maturi i tempi per una revisione organizzativa e patrimoniale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’. Ne e’ convinto l’assessore regionale aded Energia, Fabio, che annuncia all’ANSA i progetti al vaglio della Giunta, confermando che per la Regione l’Arpa rimane un’agenzia “fondamentale”.“I locali attualmente in uso all’Arpa – spiega– non sono a norma antisismica. Ristrutturarli costerebbe 20 milioni di euro piu’ iva”. Cifra pari, secondo l’assessore, a quella di una nuova costruzione.“A oggi – puntualizza – non ci sono delibere o decisioni a riguardo, ma un indirizzo condiviso con il Presidente della Regione di dotare l’Arpa di una struttura nuova, ...