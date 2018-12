Allora è vero che li possiamo fare giocare a questi in panchina!

ilnapolista

(Di sabato 8 dicembre 2018) La seconda metà del girone sarebbe dovuta essere favorevole per noi e, invece , dopo tre partite, quelli continuano a vincere e noi, purtroppo, siamo scivolati a meno otto. Questo vuol dire che, se da una parte sembra sempre più evidente dover levare il pensiero al campionato, dall’altra nonpermetterci passi falsi se vogliamo continuare a rompere le scatole fino all’ultimo. Quindi guagliu’, sebbene la partita sembri semplice, nun avimmo fa’ ‘e stesse strunzate che abbiamo fatto col Chievo.Ummaronna! Meret e Ghoulam! Minuto 0’ – ​Maso’ vivi! Comme me fa piacere, li avevo dati per spacciati. E giocano pure Ounas e Luperto, e chesta è ‘na rivoluzione!Minuto 2’ – ​Ghoulam è rientrato dall’infortunio direttamente in fuorigioco.Minuto 7’ – ​Eccolo la! Nella giornata dei rientri ritorna pure Pietruzzo! La ...