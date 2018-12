Allerta Meteo | weekend dell’Immacolata all’insegna del maltempo | forte vento | mareggiate

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per vento e mareggiate : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate dalle ore 21 di stasera alle 9 di domani, sabato 8 dicembre. E’ previsto infatti un rinforzo del vento di Libeccio sull’Arcipelago a nord dell’Elba, sulla costa centrale e sui crinali appenninici e alto Mugello. Nella mattina di sabato rotazione a Maestrale ancora forte in mattinata lungo la fascia costiera ...

Previsioni Meteo Immacolata - la Protezione Civile lancia l’Allerta : “forte vento in tutt’Italia - attenzione alle mareggiate” : allerta Meteo – Nella giornata di oggi un campo di alta pressione determina condizioni di tempo generalmente stabile. Tuttavia, dalla serata, una veloce depressione di origine atlantica porterà un peggioramento sulla Liguria e alta Toscana, sospinta da intensa ventilazione di maestrale che investirà gran parte delle regioni centrali e meridionali. Sulla base delle Previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento forte fino a domenica : La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo per vento forte da nordovest a partire dalle 22 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Il vento occidentale inizierà a interessare i settori settentrionali dell’isola e dalle prime ore di domani si avrà la rotazione a maestrale che tenderà a interessare tutta la regione e specialmente le zone costiere settentrionali e occidentali e le aree in prossimità dei ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per vento e mareggiate da stasera : In Toscana la Sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per vento e mareggiate dalle 21 di stasera, 7 dicembre, alle 9 di domani, sabato 8 dicembre. E’ previsto un rinforzo del vento di Libeccio sull’Arcipelago a nord dell’Elba, sulla costa centrale e sui crinali appenninici e alto Mugello. Nella mattina di sabato rotazione a Maestrale ancora forte in mattinata lungo la ...

Allerta Meteo Estofex - goccia fredda affonda nel Mediterraneo : Sicilia e Sardegna a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 per Sicilia, Sardegna, Corsica, Mar Tirreno e Mediterraneo meridionale per nubifragi e, in misura minore, tornado. Stesso livello di Allerta per il Mediterraneo orientale e Cipro, sempre per nubifragi e tornado. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 7 dicembre. Il delta di una corrente a getto zonale che va ...

Allerta Meteo Lazio : rischio idrogeologico - domani criticità “gialla” per temporali : L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che valuta, a partire dalla tarda mattinata di domani, giovedì 6 dicembre e per le successive 9-12 ore, codice giallo per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di Allerta del Lazio. La Sala Operativa Regionale ha diffuso l’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad ...

Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per rischio vento : Da mezzanotte e per le successive 24 ore si prevedono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca sulla Puglia centro meridionale. Pertanto, come fanno sapere dalla Prefettura di Bari, e’ prevista Allerta gialla per rischio vento. L'articolo Allerta Meteo Puglia: criticità gialla per rischio vento sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Estofex - attenzione ai fenomeni sulle coste adriatiche : forte vento e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia e della Croazia, principalmente per forti raffiche di vento e tornado. Stesso livello di Allerta per Cipro, Turchia sudorientale, Libano e Siria, principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 5 dicembre. Una ...

Allerta Meteo Puglia : criticità gialla da domani : Dalle ore 8 di domani e per le successive 12 ore sono previste sulla Puglia precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi puntualmente moderati. Pertanto, informa una nota della Prefettura di Bari, dalle stessa ora di domani e per le successive 12 ore e’ prevista l’Allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sulla Puglia. L'articolo Allerta Meteo Puglia: criticità gialla da ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per rischio idrogeologico e idraulico : La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico in riferimento a costa ed entroterra delle zone centrosettentrionali della regione, valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 13 di domani. Una perturbazione interesserà la Toscana con precipitazioni sul centro/nord, con un rinforzo dei venti di Libeccio e una intensificazione del moto ondoso. Le province interessate ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” nel sud e sulle isole per piogge sparse e locali temporali : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo, valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 12 di domani. piogge sparse e locali temporali potranno verificarsi tra la sera di oggi e le prime ore di domani, sabato 1 dicembre, a seguito di una rapida perturbazione che transita sul Tirreno centro meridionale, interessando marginalmente anche il sud della Toscana e, in particolare, la ...

