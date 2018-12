Alberto Angela racconta Cleopatra | ' Più forte che bella'

Alberto Angela furioso dalla polizia : 'Partita la denuncia - reato grave' : Uscita la foto del 19enne, che per la cronaca è talmente riservato da avere un profilo Instagram privato, il popolo della rete si è scatenato. L'immagine del ragazzo è divenuta virale, catalizzando l'...

Palinsesti Rai 3 - inverno 2019 : Mario Tozzi prende il posto di Alberto Angela al sabato. Torna Recalcati : Mario Tozzi L’inverno 2019 di Rai3 sarà all’insegna della continuità. Il recente cambiamento dei direttori di rete, infatti, non ha riguardato Stefano Coletta, che è stato confermato alla guida del terzo canale e che proseguirà quindi il proprio progetto. Il palinsesto che accompagnerà il pubblico da gennaio a marzo, quindi, prevederà ritorni, conferme, ma anche qualche novità. A fine marzo, ad esempio, è in programma il debutto in ...

Alberto Angela : "Decine di profili fake di mio figlio Edoardo - sono andato alla polizia postale" : Nelle scorse settimane il web è impazzito per alcune foto su Instagram di Edoardo, figlio del divulgatore scientifico Alberto Angela, ormai volto di punta di Rai1, che al Corriere della Sera ha raccontato un episodio spiacevole relativo alla presenza del ragazzo sui social: Che dire dei miei figli, che come tutti i ragazzi hanno il futuro negli occhi e le nostre speranze nel cuore. […] Per quanto riguarda l’attenzione esagerata dei social ...

Alberto Angela racconta i tanti viaggi con il padre Piero : " Quelle due volte che rischiammo di morire" : Alberto Angela sembra veramente non conoscere la fatica. Dopo il grande successo televisivo di "Ulisse- Il piacere della scoperta", il divulgatore è pronto a tornare con la trasmissione "Meraviglie", viaggio tra i gioielli del patrimonio artistico italiano.Continuiamo il nostro viaggio nelle meraviglie d'Italia, capolavori che lasciano a bocca aperta e dimostrano quanto la nostra cultura vada tutelata. Tra le mete ci saranno la Costiera ...

Burioni : “Alberto e Piero Angela sono immensamente più bravi di me - i loro programmi mi arricchiscono - ma non siamo in concorrenza” : Riguardo il tema della divulgazione scientifica, il Prof. Roberto Burioni è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Ero indeciso su cosa fare della mia pagina facebook, avevo nell’animo l’idea di chiuderla e di ricominciare con la mia vera attività. Poi ho pensato che sarebbe stato un peccato disperdere il rapporto di fiducia che sono stato in grado di ...

Alberto Angela : "Bocciato in quinta elementare - sono un ricercatore prestato alla tv" : In occasione dell'uscita del suo ultimo libro, dedicato alla vita e ai misteri di Cleopatra, "una donna moderna, messa in una società antica che oggi sarebbe potuta essere una manager di successo, leader delle finanze o dell’industria", Alberto Angela è stato raggiunto dai microfoni del Corriere della Sera per rivelare alcuni dettagli della sua infanzia e del rapporto col padre Piero.Il divulgatore scientifico, che appassiona milioni di ...

