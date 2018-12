Agnelli | mio ciclo a X Factor è finito

Manuel Agnelli lascia X Factor : «Il mio percorso è finito» : Manuel Agnelli - X Factor 2018 Il matrimonio tra Manuel Agnelli e X Factor è arrivato al capolinea. Dopo tre edizioni, si interrompe la collaborazione tra il frontman degli Afterhours e il talent show di SkyUno. Quella che andrà in onda il 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago sarà l’ultima volta di Manuel seduto al tavolo dei giudici. “Il mio percorso a X Factor è finito, giovedì prossimo sarà la mia ultima puntata“ ha ...

