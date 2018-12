Agenti di polizia locale stile Rambo a Cittadella

In Francia è rischio colpo di Stato - la Polizia impiega 89.000 Agenti : Il governo francese potrebbe dover affrontare la più grande crisi degli ultimi tempi, secondo alcune indiscrezioni trapelate da fonti vicine ai gilet gialli, sembrerebbe che gran parte della popolazione si sia organizzata per aderire alla protesta dei gilet gialli e che con molta probabilità nella giornata di domani sabato 8 dicembre, possano mettere in atto una delle più grandi manifestazioni di tutti i tempi. Il pericolo che incombe sul ...

Cittadella - la polizia locale passa al mitra : “Vogliamo Agenti stile Rambo” : Rafforzate le misure di sicurezza nel comune in provincia di Padova: la polizia locale avrà una pistola mitragliatrice Scorpion calibro 9x21 con due caricatori da 15 colpi l’uno. L'obiettivo è contrastare i reati predatori e fungere da deterrente, spiega il comandante Samuele Grandin.Continua a leggere

Concorso Polizia di Stato 654 Agenti - domanda entro il 9 dicembre : come fare : Ancora pochi giorni per iscriversi al Bando di Concorso Polizia di Stato 654 agenti: domenica 9 dicembre 2018 è il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione. Per farlo bisogna seguire l’apposita procedura telematica che si può trovare direttamente sul portale ufficiale. Per poter completare correttamente l’iscrizione, invece, è indispensabile essere in possesso dell’identità digitale SPID. Scarica il Bando Concorso 654 agenti ...

Concorso Polizia locale Rimini 8 Agenti e 10 ispettori : come partecipare : Sono stati pubblicati, lo scorso 20 novembre, in Gazzetta Ufficiale, i due bandi del Concorso Polizia locale per assumere agenti e ispettori di Polizia locale presso il Comune di Rimini. Nello specifico, le figure richieste sono: 8 agenti di Polizia locale, da assumere a tempo determinato per un anno e 10 ispettori di Polizia locale, da assumere a tempo indeterminato. Le figure professionali richieste nello specifico dall’amministrazione ...

Napoli - blitz anti Agenti durante lo sgombero di ville abusive : chiodi e benzina sulla polizia : Momenti di forte tensione a Napoli durante lo sgombero di due villette abusive per le quali è stato emesso un ordine di abbattimento. Gli inquilini hanno utilizzato bande chiodate e poi gettato della benzina contro gli agenti. Due poliziotti sarebbero rimasti feriti

Roma - Atac : altri 3mila autisti nominati Agenti di polizia amministrativa : Complessivamente sono 3.600 conducenti in possesso della qualifica in attuazione del piano sicurezza dell'azienda

Verona : arrivano primi Agenti polizia municipale specializzati nel tiro tattico (2) : (AdnKronos) - “E’ il primo corso di tiro tattico operativo svolto dai nostri agenti, ma non sarà l’ultimo” afferma l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato, che questa mattina si è recato in via Magellano per assistere all’addestramento. “Le persone che lavorano su strada per la nostra sicurezza, c

Verona : arrivano primi Agenti polizia municipale specializzati nel tiro tattico : Verona, 21 nov. (AdnKronos) - Per la prima volta la Polizia municipale avrà degli agenti specializzati nel tiro tattico operativo, in grado cioè di assumere un comportamento adeguato in caso di situazioni di pericolo, utilizzando l’arma di servizio. Si tratta della prima specializzazione a livello p

Concorso Allievi Agenti polizia di Stato 2018 : invio CV entro dicembre : Il Ministero dell'Interno rende noto che per le necessità di assunzione di un numero complessivo di 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato, sono stati proclamati due concorsi pubblici. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso entro dicembre 2018 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha bandito un nuovo Concorso pubblico, per esame e titoli, per il conferimento di 458 posti rivolti a coloro che alla data ...

Concorso 654 allievi Agenti polizia di Stato - come prepararsi alle prove : Il 9 novembre 2018 è Stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del Concorso Polizia di Stato 654 allievi, dedicato ai VFP1 e VFP4. Di questi, 458 posti sono riservati a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso, sono VFP1 (Volontari in ferma prefissata di un anno) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti ...

Betis-Milan - tafferugli tra tifosi : oltre 550 Agenti di polizia al lavoro : Qualche momento di tensione a Siviglia, dove stasera il Milan, ore 21, affronterà il Betis nella quarta giornata del gruppo F di Europa League: nella notte, infatti, nel centro del capoluogo andaluso ...

Il leader della sinistra francese contro la polizia : “La Repubblica sono io”. Zuffa e spintoni con gli Agenti : Era in corso una perquisizione nella sede di Parigi di France Insoumise, il partito di sinistra francese guidato da Jean-Luc Mélenchon, quando il leader del movimento, insieme a parlamentari e collaboratori, è intervenuto e ha cercato di fermare gli agenti. “Voi non sapete chi sono io. Io sono la Repubblica, non voi!”, ha urlato Mélenchon ai poliziotti. Il parapiglia è durato diversi minuti ed è continuato all’interno dei ...

Foggia - rivolta contro la polizia nel Cara. Sap : “Agenti aggrediti da 50 migranti” : Erano circa 50, secondo il sindacato di polizia Sap, gli extracomunitari del Cara di Borgo Mezzanone che hanno aggredito con calci e pugni due agenti che avevano fermato per un controllo un cittadino gambiano di 26 anni, poi arrestato perché aveva tentato di investire gli agenti con l’auto.Continua a leggere