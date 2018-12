Acqua Ghiacciata o No?!

retemeteoamatori

(Di sabato 8 dicembre 2018) Guardate questo video curioso in cui l’che esce dal tubo sembra essere congelata ma toccandola si nota che sta scorrendo normalmente.Magia?! Fotomontaggio?! No nulla di tutto ciò, si tratta di un singolare fenomeno fisico, in cui il liquido in questo caso l’, assume una condizione fluidodinamica particolare definita: flusso laminare o stazionario.Questo si verifica quando in condizioni di bassa temperatura, le linee di flusso coincidono con le linee di corrente, ovvero le traiettorie che seguono le particelle.Le linee possono risultare non lineari ma non subiranno alcun tipo di rimescolamento di fluido, neanche su scala microscopica.L'articoloo No?! proviene da Rete Meteo Amatori.