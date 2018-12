Accordi&Disaccordi | Matteo Salvini su Nove | “Con Gattuso ci siamo chiariti | ho

ilfattoquotidiano

: #Salvini: Ho trovato CPR mezzi vuoti e mezzi chiusi, una situazione disastrosa. Sto lavorando perché vengano TRIPLI… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho trovato CPR mezzi vuoti e mezzi chiusi, una situazione disastrosa. Sto lavorando perché vengano TRIPLI… - maumartina : Una scissione sarebbe una follia. Chi divide il fronte rischia di fare un grande piacere a 5 Stelle e Destra. La mi… - matteosalvinimi : #Salvini: Bisogna fare accordi con i Paesi dove ancora non sono stati fatti, non so cosa abbiano fatto nei 6 anni p… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Rinohanno fatto pace. Dopo il duro botta e risposta del 25mbre scorso, in occasione dell’1 a 1 con la Lazio, quando l’allenatore del Milan si era risentito per le parole del vicepremier (“Fossi stato inavrei fatto qualche cambio”) e aveva risposto: “Con tutti i problemi che ci sono,si lamenta perché non ho fatto cambi. Se ha tempo di pensare al calcio,messi male. Si occupi di politica”, arrivano ulteriori parole distensive da parte del ministro dell’Interno, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il programma tv realizzato da Loft Produzioni e condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su: “Cimessaggiati perché Rino è un cuore rossonero e ci mette l’anima – spiega– Però ero a Roma perché avevo una riunione ...