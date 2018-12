Abraham B Yehoshua | «Mettiamoci più anima»

vanityfair

(Di sabato 8 dicembre 2018) Questa intervista è tratta dal numero 49 di Vanity Fair in edicola fino al 12 dicembre 2018Due anni fa,B., 81 anni, ha impacchettato la propria casa e, da Haifa, si è trasferito a Tel Aviv. Per uno che in ogni intervista ribadisce che, per lui, «l’identità ebrea è tutto», traslocare dalla città ai piedi del monte Carmelo, che dalla Bibbia apprendiamo essere stata dimora del profeta Elia, alla città più turistica e senza passato di Israele, che di anni ne conta appena 109, non deve essere stato facile. Però due anni fa è morta Rivka, la psicoanalista con la quale è stato sposato, «felicemente», per 56 anni. Rimasto solo, ha deciso di trasferirsi a sud per stare vicino a figli e nipoti.ha scritto 12 romanzi (i più belli sono forse Un divorzio tardivo, L’amante e Il signor Mani) e, con Amos Oz e David Grossman, suoi amici carissimi da molti anni (anche se, ...