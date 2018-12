A Torino è il giorno della mobilitazione No Tav L’urlo di Grillo | “Contro i borghesi” 

Oggi è il giorno dei no-tav a Torino. A Roma la manifestazione di Salvini : Annunciata la partecipazione dei Cinquestelle piemontesi, anche se i vertici nazionali se ne terranno lontani. A Piazza del Popolo tutto pronto per la festa della Lega -

Tav - a Torino è il giorno del sì : Vi saliranno le sette donne del Comitato Sì, Torino va avanti, Mino Giachino, promotore del Sì Tav- Sì Lavoro, Gianmarco Moschella, studente di Economia, e Guglielmo Nappi, studente di Ingegneria ...

Un Talento al Giorno : Lucas Boyé - forte calciatore del Torino mandato in prestito in Grecia : Lucas Boyé il 1º febbraio 2016 ha firmato un contratto che lo legherà al Torino per quattro stagioni, a partire dal 1º luglio del 2016. Per il suo cartellino il Torino tra indenizzi e commissioni varie ha investito circa 2,5 milioni di euro. Va a segno nelle prime due amichevoli estive del club granata, contro Olympic Morbegno e Casatese Rogoredo. Il 13 agosto 2016 mette a segno il suo primo gol in gare ufficiali con la maglia granata nel ...

Sant'Orsola/ Santo del giorno - il 21 ottobre si celebra la patrona di Poirino località vicino Torino : Il 21 ottobre si celebra Sant'Orsola, Santo del giorno: la donna è patrona di Poirino una località che si trova molto vicino a Torino. A questa è legata da un filo storico importante.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:52:00 GMT)

Un Talento al Giorno : Koffi Djidji - forte difensore del Torino : Koffi Djidji il 17 agosto 2018 viene acquisito dal Torino in prestito con diritto di riscatto. Fa il suo esordio in maglia granata in occasione di Atalanta-Torino (0-0) del 26 settembre 2018 valevole per la 6°giornata di Serie A, partendo titolare nella difesa schierata da Mazzarri. Djidji ha scelto di rappresentare in campo internazionale la nazionale della Costa D’Avorio, venendo convocato (senza scendere in campo) per la partita ...

Torino - essere migranti per un giorno. Simulazione shock della Croce Rossa : "Gioco" di ruolo per un gruppo di under 30 che per 24 ore si mettono nei panni di un profugo: il test, a Pinerolo, è aperto a tutti

L’Uomo del Giorno : Ola Aina - forte difensore del Torino : Ola Aina è nato a Southwark, il 8 ottobre 1996, è un calciatore inglese naturalizzato nigeriano, difensore del Torino in prestito dal Chelsea e della nazionale nigeriana. Il 14 agosto 2018 viene acquisito in prestito con diritto di opzione dal Torino. Esordisce in campionato il 19 agosto in Torino-Roma (0-1) valevole per la prima giornata di campionato entrando al posto di De Silvestri uscito per infortunio al 24′ del pt. SCARICA ...