A spruzzare lo spray forse una ragazza Si indaga per omicidio colposo plurimo Inchiesta

huffingtonpost

: RT @BolliniAnna: Si cresce un figlio fra mille sacrifici, lo si vede crescere, pensando giorno per giorno a organizzargli il futuro. Poi un… - Frank_Gira : RT @BolliniAnna: Si cresce un figlio fra mille sacrifici, lo si vede crescere, pensando giorno per giorno a organizzargli il futuro. Poi un… - austinslady_ : RT @EA1997EA: Quelli che vanno ai concerti solo per infastidire o per spruzzare lo spray al peperoncino sono proprio dei figli di puttana,… - almenociseitu : RT @portamjviia: Perché andare in discoteca per spruzzare lo spray al peperoncino? Cosa c’è di divertente? Perché non sono stati fatti i c… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Sei morti accertati. Sette giovani in pericolo di vita. Ancora nessun colpevole. Si stanno dirigendo in varie direzioni le indagini su quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove si ipotizza che unoal peperoncino abbia provocato un fuggi fuggi generale fra i ragazzi accorsi per assistere a un concerto di Sfera Ebbasta. Ma non solo.Mentre la discoteca è stata posta sotto sequestro dagli inquirenti che stannondo per, si sta procedendo per due ipotesi di reato. Da un lato, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, sisu chi ha spruzzato loal peperoncino; dall'altro sul sovraffollamento e sulle misure di sicurezza della discoteca. I reati al vaglio sono, nel caso della persona che ha usato lo- sembra una- quelle di morte come conseguenza di altro reato o l'...