5 scuole e corsi per diventare fumettisti

(Di sabato 8 dicembre 2018) Bao-Master (prima edizione)Scuola Romana dei FumettiScuola Internazionale di ComicsScuola Mohole di MilanoNemo AcademyLa Napier Academy di Milano, scuola di formazione dedicata al marketing per l’entertainment, ha annunciato un nuovo master dedicato al mondo del fumetto. Le pre-iscrizioni sono aperte adesso per tre weekend di lezioni che si svolgeranno tra marzo e maggio del 2019. Il corso vuole formare professionisti del marketing per i comics, insegnando come si articola la filiera dell’editoria a fumetti in Italia, le tecniche di comunicazione specifiche per il settore, la gestione dei talenti e la creazione dell’identità del brand, attraverso lezioni tenute da professionisti del settore e case history concrete.Continua così a crescere e arricchirsi l’offerta diper chi vuole avvicinarsi da professionista al mondo del fumetto con solide basi ...