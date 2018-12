12 errori che le coppie fanno il primo anno di matrimonio

Cagliari-Roma – Dal Var alle scelte tecniche - Di Francesco sincero : “non voglio prendermi alibi - ma ci sono stati degli errori” : Le parole di Di Francesco alla vigilia della sfida tra Cagliari e Roma: il tecnico giallorosso sincero e diretto “Var? Rimpianti potrebbero essere mille. Non voglio prendermi alibi ma ci sono stati molti errori nei nostri confronti. Ma perché non farsi aiutare dal Var? Almeno guardarsi gli episodi con attenzione, poi ci sono errori così evidenti…si chiede scusa ma alla fine chi ci rimette sono gli allenatori e le partite, ...

Onu - non passa risoluzione che accusa Hamas di terrorismo : L' Assemblea generale delle Nazioni Unite si è in questi giorni rifiutata di definire ' attività terroristica ' il lancio di razzi effettuato periodicamente da Hamas contro il territorio israeliano. ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : potenziali sorprese tedesche - Hofer quattro errori - Boe indietro - Fourcade sul percorso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

Michela Magalli prima pubblica foto in ospedale chiedendo “pensieri e preghiere” - poi se la prende con i “giornalisti terroristi : “Comunque raga’ non sto a mori’ eh, non starei a fa’ le storie su Instagram”. Michela Magalli, figlia del conduttore Giancarlo, è tornata a parlare delle sue condizioni di salute. “La notizia di me in ospedale è stata esponenzialmente ingigantita dai media“, dice ora la 24enne influencer, che ieri aveva pubblicato invece un suo scatto con la mascherina da un letto dell’ospedale Gemelli di Roma e la ...

Si credono i padroni dell'universo Tutti gli errori delle banche d'affari : “Master of Universe”, i dominatori dell’Universo, con questa immagine mista tra il leggendario, il fumettistico e l’epico, sono sempre stati definiti i banchieri, le banche, i grandi scalatori, la finanza di Wall Street, quella che ancora oggi domina il mondo Segui su affaritaliani.it

Di Maio - parla il papà del vicepremier : “Chiedo scusa per gli errori che ho commesso alla mia famiglia e agli operai” : “I miei figli non c’entrano nulla con tutto questo, ho nascosto i miei errori per non perdere la loro stima. Chiedo scusa per quello che ho commesso sia alla mia famiglia sia agli operai”. A parlare è il papà di Luigi Di Maio, Antonio, in un video su Facebook nel quale racconta la sua verità a proposito delle vicende relative alla sua azienda. La pagina Facebook, “@antoniodiMaiopomigliano”, è stata aperta oggi e, al ...

GIGIO DONNARUMMA - VIDEO SCHERZO LE IENE/ Messo in mutande da un 'attacco terroristico' - IlSussidiario.net : GIGIO DONNARUMMA, VIDEO SCHERZO Le IENE: il portiere del Milan finisce in mutande nel camerino di uno showroom mentre all'esterno una mitragliatrice...

Fiorentina-Juventus - Orsato promosso dopo le polemiche : 'Solo due errori' : Tutte sufficienze ampie con La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7. Solo due errori, uno 'pro' Juve e uno più pesante in favore dei Viola. Milenkovic, infatti, andava espulso per il fallo su ...

Alessandro Borghese e la mamma Barbara Bouchet : «Una faticaccia - quando la vedo in tv sono terrorizzato!» : E' diventato volto noto del schermo, ma lo chef tv Alessandro Borghese, ora in libreria con 'Cacio &Pepe', in cui ripercorre la sua vita in 50 ricette, ha dovuto lottare per togliermi di dosso l'...

Sardegna - arrestato presunto terrorista : progettava un attentato con armi chimiche : Blitz antiterrorismo della polizia in Sardegna . A Macomer , in provincia di Nuoro, è stato arrestato un presunto terrorista : è sospettato di aver progettato un attentato con l'uso di armi chimiche o ...

Presunto terrorista fermato nel Nuorese - progettava attacco con armi chimiche : Un cittadino palestinese è stato arrestato questa mattina a Macomer, in provincia di Nuoro, nell'ambito di un'operazione antiterrorismo dei Nocs, il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza. L'uomo, che secondo gli inquirenti stava progettando di attuare un attacco terroristico in Sardegna con l'uso di armi chimiche, sarebbe stato bloccato a bordo di un furgone dopo un lungo pedinamento. Gli investigatori sarebbero risaliti al palestinese dopo ...

Arrestato terrorista a Macomer : voleva attaccare con veleno o armi chimiche : Allerta terrorismo in provincia di Nuoro. Un terrorista sembra che stesse progettando un attacco con veleno o armi chimiche. Il

Terrorismo - voleva usare armi chimiche : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Avrebbe progettato un attacco con del veleno o con armi chimiche il presunto terrorista bloccato questa mattina a Macomer in un blitz della Polizia. È l'ipotesi degli ...

Nuoro - arrestato presunto terrorista islamico : "Preparava un attacco con le armi chimiche" : L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle Digos di Cagliari e Nuoro mentre, uscito di casa, stava salendo sul suo furgone. Si sospetta che progettasse un attentato