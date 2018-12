Zona Euro | l' economia cresce un po' meno delle attese

Fitch : prime "crepe" in economia globale - rivisto Pil EuroZona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Zona Euro - forte aumento delle vendite al dettaglio in ottobre : Migliora il settore retail dell'EuroZona a ottobre. Secondo l' Eurostat , le vendite al dettaglio sono salite dello 0,3% su base mensile dopo il -0,5% registrato a settembre. Il dato risulta superiore ...

EuroZona - rallenta ancora la crescita economica : Il polo di rallentamento della crescita dell'Eurozona è stata la Germania , i cui dati hanno mostrato l' espansione più debole in quasi quattro anni . L'Italia è tuttavia rimasta la nazione con la ...

L'Eurogruppo trova l'accordo per riforma dell'EuroZona ma non sui bilanci : L'Eurogruppo ha trovato l'intesa sulla riforma dell'Eurozona , anche se l'accordo verte soprattutto sul rafforzamento dell'unione monetaria e non anche sul bilancio. Al termine di una riunione fiume, ...

Riforma dell'EuroZona : flop sul bilancio comune Gelo per Macron-Merkel : Dopo 15 ore di negoziati, l'Europgruppo ha trovato l'intesa (momentanea) su alcuni punti che andranno a Riformare l'Eurozona. Di fatto i ministri delle Finanze hanno siglato un accordo che prevede un Fondo di risoluzione unico per gli istituti di redito in crisi, poi l'accesso facilitato alle linee di credito "precauzionali" del Fondo salva Stati, l'Esm e un rapporto più continuativo tra lo stesso Esm e la Commissione. Ma nel corso del vertice ...

Riforma dell'EuroZona - prima intesa Ma nulla di fatto su bilancio comune e disoccupazione : Rete di sicurezza per il Fondo di risoluzione unico delle banche in crisi, accesso facilitato alle linee di credito precauzionali del fondo salva-Stati Esm e maggiore cooperazione tra Esm e ...

Eurogruppo : intesa per riforma dell’EuroZona - più facile ristrutturare i debiti pubblici : I Paesi membri non hanno fatto progressi significativi sull’assicurazione in solido dei depositi, in compenso hanno trovato un accordo politico per rafforzare l’unione bancaria e hanno deciso di facilitare eventuali ristrutturazioni dei debiti sovrani. Il bilancio dell’Eurozona partirà nel 2021...

Eurogruppo : intesa per riforma dell’EuroZona - ma il bilancio comune slitta al 2021 : I Paesi membri non hanno fatto progressi significativi sull’assicurazione in solido dei depositi, in compenso hanno trovato un accordo politico per rafforzare l’unione bancaria e hanno deciso di facilitare eventuali ristrutturazioni dei debiti sovrani...

Eurogruppo : intesa per una riforma dell’EuroZona - ma il bilancio comune slitta al 2021 : I Paesi membri non hanno fatto progressi significativi sull’assicurazione in solido dei depositi, in compenso hanno trovato un accordo politico per rafforzare l’unione bancaria e hanno deciso di facilitare eventuali ristrutturazioni dei debiti sovrani...

Un automatismo frammenta l'EuroZona : Se la divergenza tra paesi del nord e del sud è un difetto congenito della zona euro, anziché essere corretto verrà paradossalmente accentuato. E' stato ricalcolato il "capital key" della Banca ...

Zona Euro : crescita del manifatturiero più debole da agosto 2016 - Markit - : ... le condizioni operative del settore manifatturiero dell'EuroZona si sono indebolite a novembre, segnalando l'allungarsi del rallentamento della crescita dell'economia manifatturiera dell'area della ...

EuroZona - il PMI manifatturiero tocca i minimi da agosto 2016 : ... mostrando inoltre come, durante il quarto trimestre, la produzione potrebbe agire da freno per l'intera economia dell'Eurozona. - commenta Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS ...

