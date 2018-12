Zecchino d’oro | Veronica Maya al posto di Francesca Fialdini

«La rosa e il bambino» è la canzone vincitrice dello Zecchino d’oro 2018 – Video : Alyssia Palombo e Martina Galasso - 61° Zecchino d'Oro La canzone vincitrice della 61^ edizione dello Zecchino d’Oro è La rosa e il bambino, scritta da Mario Gardini e Giuseppe De rosa, ed interpretata da Martina Galasso e Alyssia Palombo. Secondo posto per Meraviglioso è, cantata da Giulia Murrai. Medaglia di bronzo per Chi lo dice che, interpretata da Elena Ciocoi. La canzone preferita dal web-voto è invece La cicala latina cantata da ...

Zecchino d’oro. Tiberio Timperi cade in diretta : la reazione di Francesca Fialdini : Un capitombolo pazzesco, tutto in diretta tv. È accaduto durante la terza puntata del 61° Zecchino d’Oro su Rai1. La conduttrice Francesca Fialdini ha ospitato il suo collega ne ”La vita in diretta” Tiberio Timperi, che è caduto in diretta tv durante l’intervista curata dai piccoli solisti della kermesse e dai bambini del Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ dell’Antoniano. Il conduttore era seduto per terra, sul palco, in mezzo ai piccoli ...

61° Zecchino d’oro 2018 – Quattro puntate al sabato pomeriggio su Raiuno con Francesca Fialdini - Gigi e Ross. Programma e puntate. : Come ogni anno, da tradizione che si rispetti, a novembre arriva lo Zecchino d’oro, il festival di Sanremo in versione baby. Negli ultimi anni la manifestazione canora anzichè cinque giorni di fila, va in onda per Quattro sabati pomeriggio. Appuntamento quindi da oggi e ogni sabato fino al 1° dicembre dalle 16:40 su Raiuno con […] L'articolo 61° Zecchino d’Oro 2018 – Quattro puntate al sabato pomeriggio su Raiuno con Francesca ...

Lo Zecchino d’oro torna con Francesca Fialdini e Gigi e Ross. Baudo e Antonella Elia giurati della prima puntata : Gigi e Ross con Francesca Fialdini Come ogni tradizione che si rispetti, anche quest’anno Rai 1 riapre i battenti del “magico” mondo dello Zecchino d’oro, giunto alla sessantunesima edizione. Dopo gli ascolti in crescita dello scorso anno (nel 2017 i telespettatori sono stati 2.360.000 con il 15.83% a fronte degli 1.595.000 spettatori con l’11.40% di share del 2016), sono stati confermati alla conduzione Francesca ...

