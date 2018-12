Young Boys-Juventus | diretta tv in chiaro su Rai 1 mercoledì 12 dicembre

Blastingnews

: VIDEO Allegri pre #JuveInter: 'Nessun campionato ammazzato ma è più importante la partita di #UCL rispetto a quella… - forumJuventus : VIDEO Allegri pre #JuveInter: 'Nessun campionato ammazzato ma è più importante la partita di #UCL rispetto a quella… - nicolasartori70 : @OfficialAllegri dire che Young Boys è Più importante di #JuveInter significa non aver mai capito il popolo bianconero. - sickforhandball : @juventusfc @OfficialAllegri @ChampionsLeague Questa è LA partita, e va preparata nei MINIMI particolari perché 25… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La, dopo aver disputato il derby d’Italia contro l’Inter in campionato, sarà chiamata ad affrontare loin Champions League. La 6ª giornata del Gruppo H sarà comunque importante per i bianconeri, che dovranno far risultato a Berna per garantirsi il primato del girone. I ragazzi di Massimiliano Allegri scenderanno in campo122018 alle ore 21.00 allo Stade de Suisse. Una vittoria contro gli elvetici garantirebbe il primo posto, indipendentemente dal risultato della partita tra Valencia e Manchester United. Potrebbero andar bene anche pareggio o sconfitta, purché non si registri un successo dei Red Devils in Spagna. Oltre a definire i primi due posti, nel Gruppo H sono praticamente chiusi gli altri giochi, con Valencia retrocesso in Europa League eeliminato. I tifosi bianconeri potranno seguire la partita di coppa intv su Rai 1. ...