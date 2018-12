You Tube | i video più popolari | la classifica del 2018

I 10 video di YouTube più popolari in Italia nel 2018 : Molti YouTuber (ovviamente), molta trap (ovviamente?) ma anche Cristiano Ronaldo e due cartoni animati

YouTube Rewind 2018 : i video più popolari dell’anno : Per un anno che se ne va arrivano, immancabili, le classifiche. Una di queste è tutta per i video più cliccati su YouTube. Un caleidoscopio che ci fornisce uno spaccato di quello che gli utenti italiani guardano sul piattaforma di streaming video più celebre: musica, molte parodie, ma anche momenti memorabili di tv e campagne sociali. Ecco la top ten: Al primo posto c’è la performance canora a X Faxtor di Martina Attili e della sua ...

I 10 dei video più visti nel 2018 su YouTube : (Gif: Google blog) Amore e capoeira è il video musicale più popolare in Italia su YouTube nel 2018. Il video del tormentone estivo, cantato da Giusy Ferreri, si piazza al primo posto della classifica annuale con 124.123.974 visualizzazioni (nel momento in cui scriviamo questo articolo). Al secondo posto troviamo Baby K con la sua Da zero a cento, altro tormentone estivo con 112.094.348 visualizzazioni. Si piazza a un’incollatura dai ...

Bambino di 7 anni guadagna 22 milioni di dollari in un anno con Youtube : In base ai calcoli della rivista economica Forbes, l'influencer che guadagna di più su Youtube sarebbe un Bambino statunitense di appena 7 anni chiamato Ryan. Il ragazzino ha guadagnato qualcosa come 22 milioni di dollari in un anno (il dato è relativo ai 12 mesi precedenti al 1° giugno 2018). Il suo canale 'Ryan ToysReview' fa infatti milioni di visualizzazioni. Viene dunque da chiedersi che genere di video faccia il Bambino per guadagnare così ...

Gli Youtuber più pagati del 2018 : ... non a caso, accanto alle "prove" ci sono video educativi dedicati ai più piccoli per farli avvicinare alla scienza e alla tecnologia, oltre che filmati di Ryan che guarda i cartoni animati. Ad ogni ...

Un hacker ha bucato 50 mila stampanti per aiutare il più famoso YouTuber del mondo : Un hacker ha violato 50 mila stampanti connesse a Internet per diffondere un comunicato di sostegno alla celebrità di YouTube, PewDiePie. Tra i dispositivi forzati a stampare il comunicato ci sarebbe anche una periferica di una stazione di polizia di Washington, come segnala un utente. L’episodio, avvenuto il 27 novembre, evidenzia quali rischi possano derivare da un uso inconsapevole e improprio dell’Internet delle Cose ...

