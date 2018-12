X Factor | Leo Gassmann eliminato | il tenero messaggio di papà Alessandro

Il palco dell'X Factor Arena saluta Martina e Leo ad un passo dalla finale : Arriva, come ogni anno, l'attesa semifinale di X Factor, e con questa la temuta doppia eliminazione. Come già accaduto nella storia di questo show, non sempre le cose vanno come si crede. A lasciare il palco nella puntata di ieri sera, infatti, due dei personaggi più amati e popolari di questa edizione. La giovanissima Martina Attili, ormai nota al pubblico di casa per "Cherofobia", deve abbandonare X Factor già al termine della prima manche, ...

X Factor - la semifinale. Martina e Leo fuori dalla gara. E Manuel annuncia l'addio : In pochi due puntate fa avrebbero scommesso su un quartetto di finalisti formato da Bowland, Anastasio, Luna e Naomi. Nelle ultime settimane, sul palco di X-Factor, è cambiato tutto. Si sono stravolte le gerarchie, i gusti del pubblico hanno preso una nuova direzione. Dopo l'eliminazione di Sherol tra lo stupore generale, ecco un'altra vittima illustre del televoto. Via la strafavorita Martina Attili, che aveva colpito tutti con la sua ...

«X Factor 12» : fuori Martina Attili e Leo Gassman. E Agnelli dà l’addio al programma : Il medley marinoL'energia di NaomiLeo Gassman in versione GallagherLuna ci prova con CaparezzaL'effetto BowlandLa Attili CyrusL'incantesimo di AnastasioSalmo liveIl cuore batte forte, il pubblico trattiene il fiato e loro sono lì, sul palco dell’X Factor Arena a scoprire se il sogno del Forum di Assago diventerà realtà. A tornare nel loft con questa certezza sono solo in quattro: i Bowland, Naomi, Anastasio e Luna. Martina Attili e Leo ...

X Factor 2018 : la semifinale fa fuori Martina Attili e Leo Gassman. Finalisti i BowLand - Anastasio - Naomi e Luna : Martina Attili - semifinale X Factor 2018 E’ tempo di semifinale per X Factor 2018. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.15: In un filmato, giudici e concorrenti si spendono a favore della salvaguardia ...

