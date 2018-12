X Factor | la semifinale di quest' anno la più vista di sempre per il talent

Record stagionale per X Factor su Sky Uno - semifinale più vista di sempre : Record stagionale di ascolti per la 7ª puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle: la semifinale più vista di sempre su Sky ha ottenuto ieri su Sky Uno/+1 una media di 1.342.659 spettatori (+18% rispetto alla scorso anno), con 2.404.767 spet...

La semifinale di X Factor conferma che nella vita comandi fino a quando puoi televotare : Ricordate quella scena di Kill Bill, quando Uma Thurman fa fuori, uno a uno, gli ottantotto folli dell'Esercito degli Ottantotto Folli, e resta vivo solo un bambino, che trema e ha la spada sguainata, allora lei lo guarda con compassione, poi lo sculaccia, e gli dice: "Così impari a finire nelle man

X Factor - la semifinale. Martina e Leo fuori dalla gara. E Manuel annuncia l'addio : In pochi due puntate fa avrebbero scommesso su un quartetto di finalisti formato da Bowland, Anastasio, Luna e Naomi. Nelle ultime settimane, sul palco di X-Factor, è cambiato tutto. Si sono stravolte le gerarchie, i gusti del pubblico hanno preso una nuova direzione. Dopo l'eliminazione di Sherol tra lo stupore generale, ecco un'altra vittima illustre del televoto. Via la strafavorita Martina Attili, che aveva colpito tutti con la sua ...

Eliminati X Factor 12 semifinale : doppia uscita - fatto fuori anche il figlio di Gassman : Ieri sera in prime time sui canali Sky è andata in onda la semifinale di X Factor 12, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan. Una serata decisamente molto attesa dal pubblico che segue la trasmissione, dato che c'è stata una nuova doppia eliminazione e due concorrenti in gara hanno dovuto abbandonare il talent show ad un passo dalla finalissima che si disputerà il prossimo giovedì sera. Tra i concorrenti che hanno dovuto ...

X Factor 12 - le pagelle musicali della semifinale : Anastasio, Bowland, Naomi, Luna: sono questi i nomi dei quattro finalisti di X Factor 12. I 4 concorrenti accedono al palco della finalissima, quello del Forum, sostenuti dai giudici: per la prima volta dopo tanto tempo, all’ultimo scontro sarà presente un talento per ciascuna squadra. Sì, perché la doppia eliminazione della semifinale di giovedì 6 dicembre ha rivoluzionato la situazione: dopo Sherol (eliminata al sesto live), Agnelli ha ...

X Factor 2018 - semifinale con colpi di scena : eliminati Martina Attili e Leo Gassmann : Ieri, giovedì 6 dicembre, è andata in onda la semifinale di X Factor 2018 ed è stata una puntata ricca di colpi di scena. Infatti, un'eliminazione inaspettato ha lasciato davvero tutti di stucco, mentre Fedez è riuscito a far cantare Naomi in tutte e due le manche. Da pochi giorni, in effetti, sui social chiedeva aiuto ai telespettatori per far approdare la sua concorrente almeno al secondo round, allo scopo di farla esibire con una canzone di ...

X Factor 2018 semifinale : eliminato - replica e riassunto settimo Live del 6 dicembre : semifinale X Factor 2018: cosa è successo nel settimo Live di giovedì 6 dicembre Abbiamo assistito a una clamorosa semifinale di X Factor 2018. Un eliminato a sorpresa ha lasciato tutti di sasso, mentre Fedez è riuscito a far esibire Naomi in entrambe le manche. Da qualche giorno infatti su Instagram chiedeva una mano al […] L'articolo X Factor 2018 semifinale: eliminato, replica e riassunto settimo Live del 6 dicembre proviene da Gossip e ...

X Factor 2018 : la semifinale fa fuori Martina Attili e Leo Gassman. Finalisti i BowLand - Anastasio - Naomi e Luna : Martina Attili - semifinale X Factor 2018 E’ tempo di semifinale per X Factor 2018. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.15: In un filmato, giudici e concorrenti si spendono a favore della salvaguardia ...

X Factor 12 - la semifinale : Anastasio - Bowland - Naomi e Luna in finale - Martina Attili e Leo Gassmann eliminati : [live_placement] X Factor 12 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e Fedez nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 12: le anticipazioni del 6 dicembre 2018prosegui la letturaX Factor 12, la semifinale: Anastasio, Bowland, Naomi e Luna in finale, Martina Attili e Leo Gassmann eliminati pubblicato ...

X Factor - Martina Attili è la prima eliminata della semifinale : Martina Attili non ci sarà alla finale di X Factor. E Manuel Agnelli perde un pezzo importante in vista della vittoria finale. La giovane interprete e cantautrice con 'The Climb' di Miley Cyrus non ha ...

X Factor 2018 - live show/ Eliminati e finalisti : i giudici tifano per i Bowland - Semifinale - - IlSussidiario.net : X Factor 2018 live show, Semifinale 6 dicembre: i Bowland interpretano Woodkid e i giudici fanno il tifo per loro. Fedez: 'Meritate di fare subito un disco'.

