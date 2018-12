«X Factor 12» | fuori Martina Attili e Leo Gassman E Agnelli dà l’addio al programma

X Factor 2018 : la semifinale fa fuori Martina Attili e Leo Gassman. Finalisti i BowLand - Anastasio - Naomi e Luna : Martina Attili - semifinale X Factor 2018 E’ tempo di semifinale per X Factor 2018. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.15: In un filmato, giudici e concorrenti si spendono a favore della salvaguardia ...

X Factor 2018 - sesto live : Fedez 'salva' Naomi grazie alla cover - Leo Gassman fa fuori Sherol Dos Santos : Leo Gassman - sesto live X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l'appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell'X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del sesto live

X-Factor - Chiara Ferragni ordina di far fuori la bella pupilla di Fedez : come la fa massacrare : Sono proprio quelli che negano di essere gelosi a essere i più gelosi di tutti. Il sospetto che Chiara Ferragni rientri nella categoria è emerso fortissimo durante l'ultima puntata di X-Factor, quando ...

Eliminato X Factor 12 del 22 novembre : batosta per Fedez - fuori Renza : Ieri sera, giovedì 22 novembre, in prime time su SkyUno è andata in onda la quinta puntata del live-show di X Factor 12, condotto da Alessandro Cattelan. Il talent-show, che si sta avviando verso le battute finali di questa dodicesima stagione di grande successo, ha proposto una nuova fase della gara, durante la quale c'è stato un altro concorrente che ha dovuto abbandonare definitivamente il programma, rinunciando così alla possibilità di ...

«X Factor 12» - Renza fuori. Come sono (stati) gli inediti : X Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ineditiX Factor 2018, la serata degli ...

X Factor 2018 - quinto live : debacle per Fedez - fuori Renza Castelli : Renza Castelli - quinto live X Factor 2018 X Factor 2018 arriva alla puntata cruciale, quella degli inediti. Su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l'appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell'X Factor Arena nel corso del quinto live. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del quinto live

X Factor 2018 - quarto live : Anastasio sugli scudi - fuori i Seveso Casino Palace. Lodo Guenzi in gara con un solo gruppo : Anastasio - quarto live X Factor 2018 Giro di boa per X Factor 2018. La gara live arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l'appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell'X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del quarto live

X Factor - al quarto live fuori i Seveso Casino Palace : Quarta puntata live per X Factor che questa sera ha aperto all'insegna della danza. Come ospite d'eccezione sul placo della X Factor Arena si è infatti presentata Germaine Acogny, considerata la più ...

X Factor 2018 - quarto live : fuori i Seveso Casino Palace a un passo dagli inediti : Visto l’andazzo delle puntate fin dal primo live, c’era da aspettarselo, che il primo giudice a rimanere con un solo concorrente in gara sarebbe stato Lodo Guenzi. In effetti, così è successo puntualmente: alla fine del quarto live di X Factor 2018, in onda giovedì 15 novembre su Sky Uno, il musicista de Lo Stato Sociale ha perso anche i Seveso Casino Palace, predestinati al ballottaggio da tempo. La riconosciuta difficoltà della ...

X Factor - fuori Emanuele. Fedez canta per il figlio e bacia Chiara : In un'edizione di 'X Factor', ad oggi, con poco da raccontare, la terza puntata dei live vede l'unico guizzo nella scelta, finalmente azzeccata, delle assegnazioni. I giudici, liberi da un tema a fare ...