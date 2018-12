Wall Street recupera sul finale e chiude con moderate perdite

Wall Street crolla e poi recupera grazie a una Fed cauta sui tassi : ... avvenuto su mandato Usa, dell'erede dell'impero tlc cinese Huawei - complici anche le scosse sul petrolio e le ombre sull'economia globale - l'indice Vix e' salito anche di oltre il 20% sopra quota ...

Borsa - Wall Street recupera nel finale : DJ -0 - 31% - Nasdaq +0 - 42% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giù Wall Street - vola «l'indice della paura» : Vix ai massimi da febbraio : ... avvenuto su mandato Usa, dell'erede dell'impero tlc cinese Huawei - complici anche le scosse sul petrolio e le ombre sull'economia globale - l'indice Vix è salito oggi anche di oltre il 20% sopra ...

Giù Wall Street - vola «l’indice della paura» : Vix ai massimi da febbraio : Con gli indici che crollano - 1.500 punti in due sedute bruciati dal Dow Jones - vola anche la paura a Wall Street, lasciando presagire continue scosse. Il popolare indicatore della volatilità azionaria, il Vix, meglio noto come Fear Index in Borsa, è balzato a livelli mai più visti dallo scorso febbraio, da quasi un anno a questa parte...

Borsa - effetto Huawei. Milano -3 - 5% - crolla anche Wall Street : Giornata nera a Piazza Affari. Pesano sul listino le sofferenze dei produttori di microchip e il calo del greggio

Wall Street resta al palo. Pesano Huawei e greggio : Partenza in ribasso per Wall Street , che al rientro in contrattazione dopo lo stop straordinario per il lutto nazionale, risente di una serie di fattori ribassisti: l'arresto della numero uno di ...

Il caso Huawei travolge le Borse. Wall Street apre in netto calo : L'arresto della cfo del colosso cinese mina la già fragile tregua tra Usa e Cina sui dazi. In rosso anche i future sugli indici Usa. A Milano vendite generalizzate, pesanti Diasorin e Stmicroelectronics...

Wall Street è attesa in rosso su tensioni commercio e petrolio : Wall Street è attesa aprire in ribasso a causa di una serie di preoccupazione , in primis l'arresto del numero uno di Huawei, che rilancia i timori di una guerra commerciale USA-Cina, e il calo dei ...

Borse in rosso dopo Wall Street. Cala lo spread a 280 punti : MILANO - Ore 13.10. Le Borse europee trattano in rosso, appesantite dalla chiusura in profondo rosso di Wall Street di ieri sera: i principali indici della piazza finanziaria americana hanno terminato ...

Le vendite dei CTA affossano Wall Street : ... nel momento in cui diventerà evidente a tutti l'incompatibilità fra la strategia di finanziare in deficit la crescita della spesa pubblica, in un'economia in piena occupazione, e quella di contenere ...

Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio - oggi Wall Street rimarrà chiusa : ... ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".