Voci sulle dimissioni di Tria Ma Di Maio lo blinda | Squadra che vince non si

De Zerbi rigetta le Voci sulle pressioni della Mafia foggiana : “ho la coscienza pulita” : Sassuolo, Roberto De Zerbi si è detto totalmente estraneo a qualsivoglia rapporto con la Mafia foggiana durante la sua militanza in rossonero “Ho la coscienza pulita ma non mi basta: è una cosa che mi dà molto fastidio, non mi fa dormire perché non sono quello. Chi mi conosce sa, e a Foggia lo sanno, che non ero e non sono mai stato manovrabile da parte di nessuno“. Sono le parole del tecnico ex Foggia, oggi al Sassuolo, ...

Torino - Cairo allo scoperto : le ultime sulle condizioni di Mazzarri e le Voci sul cambio in panchina : Walter Mazzarri alle prese con un malore che lo ha costretto a stare lontano dal suo Torino nella trasferta di ieri in quel di Cagliari “Mazzarri sta bene: sono andato a trovarlo in clinica più volte e le sue condizioni sono buone – ha dichiarato Urbano Cairo, ai microfoni di Tuttosport -. Sono io che gli ho imposto di fare tutti gli accertamenti: lui la mattina dopo il malore voleva già stare in campo e voleva partire per ...

Reading teatrale a più Voci per dire no alla violenza sulle donne : l'iniziativa del Pacinotti : Gli spettacoli si terranno il giorno 28 Novembre nei locali della scuola. Si offriranno agli alunni profondi spunti di riflessione sull'argomento attraverso dibattiti e tavole rotonde Istituto A. ...

Milan - Gattuso sulle Voci di mercato : “Ibrahimovic? Può essere utile a tutti noi” : “Mi hanno fatto piacere le parole di Ibrahimovic, lo ringrazio. Ad avercene di giocatori come lui al Milan. Noi ci siamo ‘accappiati’ tante volte in campo, avevamo un carattere forte“. Rino Gattuso, alla vigilia della gara contro la Lazio, spalanca le porte al possibile arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic, che recentemente aveva fatto i complimenti all’allenatore rossonero. “Ibrahimovic – ...

Le notizie del giorno – Le ultime sulle Voci di rinvio del match Lazio-Milan : Le notizie del giorno – La partita Lazio-Milan valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto ...

Atalanta - Percassi allo scoperto sulle Voci di Gasperini al Milan : Nelle ultime ore non sono mancate notizie riguardante un futuro sulla panchina del Milan dell’allenatore Gasperini, l’Amministratore Delegato del club Luca Percassi ha dato importanti indicazioni: “Gasperini al Milan? Sono soltanto voci, infondate tra l’altro. E’ importantissimo per noi. Stiamo pensando alla partita di domenica con l’Empoli, abbiamo una rosa numerosa e ciò permette di avvicinarci ad ogni impegno con ...

Grande Fratello Vip - la precisazione di Mediaset sulle Voci di chiusura anticipata : Nessuna chiusura anticipata per Grande Fratello Vip 2018. Lo chiarisce direttamente Mediaset dopo le voci che si erano diffuse in giornata. «Come previsto sin dall?inizio l?ultima...

Dl Genova - De Falco non vota (per sbaglio) : “Non avrei partecipato comunque. M5s smentisca Voci sulle espulsioni” : Dopo essere stato segnalato ai probiviri sul decreto Sicurezza, il senatore M5s, Gregorio De Falco, era finito sotto accusa da parte del suo gruppo per il voto in commissione con cui aveva detto no al condono edilizio a Ischia. Lui si era difeso dalle accuse, arrivate pure da Di Maio, di votare contro per soldi: “Io fuori da M5S? Non so nulla”, aveva rivendicato. Poi, in Aula, sul decreto Genova alla fine non ha partecipato al ...

Fedez : ‘Il sole tramonta comunque’ News sulle Voci di crisi con Chiara : Fedez, le ultime parole: ‘Il sole tramonta comunque’. News sulle voci di crisi con Chiara Ferragni I potere mediatico dà, il potere mediatico toglie: la coppia più social d’Italia in queste ore è alle prese con il lato meno glamour dei riflettori della rete. Chiara Ferragni e il suo neo marito Fedez, infatti, avendo abituato […] L'articolo Fedez: ‘Il sole tramonta comunque’ News sulle voci di crisi con Chiara ...