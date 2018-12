Viterbo | psichiatra scompare nel nulla | il caso a ' Chi l' ha visto?'

Blastingnews

(Di venerdì 7 dicembre 2018) 'Chi l'ha?' si è recentemente occupato deldi Mauro Maccarini (48 anni) scomparso lo scorso 2 Dicembre da. La sorella Stefania ha raccontato che l'uomo sta passando un periodo di difficoltà psicologica. Proprio per questo motivo, Mauro aveva deciso di recarsi presso l'ospedale di Belcolle.Loera stato avvistato a Civitavecchia lo scorso lunedì, mentre il giorno dopo, secondo le segnalazioni di una ragazza, il 48enne si sarebbe trovato lungo la strada Aurelia collegante Civitavecchia e Santa Marinella, intorno alle 9:30. L'avvistamento in questione è tuttavia ancora da comprovare. La sorella ha ipotizzato che il fratello abbia raggiunto Roma, o quantomeno, quella sarebbe l'intenzione di Mauro. Proprio per questo motivo, nel corso della trasmissione, è stato fatto un appello a tutte le strutture sanitarie della Capitale, per una possibile collaborazione al ...