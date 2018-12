Visco | Non c' è rischio Italexit | ma sui mercati le parole pesano

Visco : "A Bruxelles non ci sono burocrati nemici del popolo" : ... ma 'questi dubbi che derivano dalla paura del futuro, questa diffidenza va combattuta sul piano dell'economia perché è in gioco la stabilità monetaria che permette all'economia di crescere'. E sull'...

Visco : Ue dà benefici - a Bruxelles non sono nemici del popolo : Roma, 22 nov., askanews, - La diffidenza verso l'Europa 'va combattuta' perchè dall'Ue 'abbiamo benefici, uno su tutti la stabilità monetaria'. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, ...

Visco : l’effetto spread costerà 5 miliardi. Tria : il deficit non salirà : Alla 94esima Giornata del Risparmio il governatore di Bankitalia mette in guardai dagli effetti su imprese, famiglie e Stato dell’aumento dei tassi d’interesse. Sull’incremento dello spread pesa anche il rischio di un’uscita dall’Unione Europea...

Decreto fiscale e Documento di bilancio sul tavolo del governo. Visco : "Non abbassare la guardia sul debito" : MILANO - Settimana incentrata sul via libera da parte del governo del Decreto fiscale e del Documento programmatico di bilancio, cornice della Manovra. I due provvedimenti dovrebbero approdare al ...

Visco - non abbassare guardia sul debito : BALI , INDONESIA, , 14 OTT - Da quando i debiti pubblici e delle società nelle economie sviluppate "sono saliti di più rispetto alla metà degli anni '90 non c'è spazio per abbassare la guardia": è l'...

Visco : economie avanzate non devono abbassare la guardia sul debito : Monito del governatore della Banca d'Italia: le economie avanzate non devono abbassare la guardia sul debito. Visco ha parlato al Development Committee nell'ambito del meeting annuale Fmi/Banca ...

Banca d'Italia - Visco : sui conti italiani c'è attenzione ma non preoccupazione : Problema dell'Italia è bassa crescita "Quello che si chiedono qua è: l'Italia è riuscita a crescere? Tutto ciò che riesce a mettere l'economia italiana in un sentiero di crescita è benvenuto". E' ...

Manovra - Visco : verso Italia attenzione ma non preoccupazione : 'Certo si legge con molta cura cioò che viene deciso sulle politiche di bilancio sia ciò che avviene nell'economia reale', ha proseguito il governatore.

Def - Draghi da Mattarella : "Non sottovalutate lo spread"/ Ultime notizie - contatti anche con Ignazio Visco : Draghi da Mattarella: "Non sottovalutate spread e Borse". Ultime notizie manovra, vertice al Quirinale tra il presidente del Bce e il capo di Stato: ecco la ricostruzione(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Visco : "Il mercato non è fatto da forze oscure che tramano" : "La banca centrale non può risolvere problemi crescita" "Non si può chiedere a un banchiere centrale di risolvere i problemi dell'economia reale", afferma, rilevando come "la crescita della ...